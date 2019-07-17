Звездный стиль

Стеша Маликова выбрала для отпуска купальник с глубоким вырезом

Девушка продолжает наслаждаться отдыхом во Франции.

Стеша Маликова выбрала для отпуска купальник с глубоким вырезом
Стеша Маликова / www.instagram.com/steshamalikova/

Пока в Москве идут дожди, многие звезды российского шоу-бизнеса разъехались по теплым странам. Стеша Маликова выбрала для отдыха Францию. 19-летняя дочь российского музыканта уже поделилась живописными фотографиями с побережья, а также кадрами из Прованса.

В этот раз девушка опубликовала серию снимков, сделанных на пляже. На них Маликова позирует фотографу в стильном слитном купальнике с глубоким вырезом на спине и соломенной шляпе.

«Ветер с моря дул… Едем в место, в котором я всегда мечтала побывать…» — подписала фотографии в Instagram Стеша.

«Вот это ноги!», «Красавица», «Ноги от ушей», «Хорошенькая», — прокомментировали кадры поклонники.

Ранее молодая девушка уже публиковала снимки в купальнике, однако в прошлый раз она выбрала модный в этом сезоне пляжный костюм оливкового цвета и собрала множество комплиментов.

Также 19-летняя дочь Дмитрия Маликова показала подписчикам женственное платье с полупрозрачной юбкой, в котором гуляла по Провансу.

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Стеша Маликова выбрала для отпуска купальник с глубоким вырезом
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