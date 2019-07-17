В тренде: Нетребко дополнила модный образ «пушистыми» серьгами

Анна Нетребко лето проводит не на морях, как многие знаменитости, а в работе — у нее гастроли. Оперная дива побывала в Белоруссии, Италии и Германии. Каждый раз она подбирает элегантные наряды как для появления на сцене, так и для повседневной жизни. Певица неравнодушна к люксовым брендам и знает толк в аксессуарах.

больше по теме Нетребко прогулялась по итальянскому берегу в коротких шортах и топе Летний наряд выгодно подчеркнул женственную фигуру исполнительницы.

16 июля Анна приехала в Мюнхен. Она решила прогуляться по городу перед тем, как дать концерт. На снимках, которыми звезда поделилась в соцсети, она предстала в ярком образе. Оперная артистка облачилась в белые брюки, атласную блузку красного цвета и белый кардиган в красный горох. Образ дополнила «пушистыми» серьгами с перьями и модными мюлями. «Как люблю этот наряд!» — призналась коллега Нетребко Хибла Герзмава. «Это наш стиль… удобный», — ответила ей Анна.

У поклонников певицы look тоже вызвал восторг. «Один из лучших и оригинальных нарядов, мне так кажется», «Красотка, обалдеть можно. А как красиво одета», «Хочу отметить — ваши наряды восхитительны!», «Такая яркая, динамичная», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно Нетребко взяла урок стиля у Александра Васильева, после чего полюбила причудливые шляпки. На одном из светских вечеров фантазийным головным убором она дополнила атласное платье.