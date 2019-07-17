Звездный стиль

Дана Борисова выбрала изысканный образ для съемок шоу «Пацанки»

Телеведущая будет помогать участницам бороться с зависимостями.

Дана Борисова выбрала изысканный образ для съемок шоу «Пацанки»
Дана Борисова / global look press

Дана Борисова улетела в Киев для участия в съемках четвертого сезона популярного шоу «Пацанки». На программе 43-летняя телеведущая выступит в качестве наставницы. Она будет помогать участницам передачи избавляться от зависимостей. Борисова не понаслышке знает, каково это, ведь несколько лет назад она сама боролась с пагубными привычками.

Несмотря на то, что телеведущей запрещено делиться подробностями, Дана все-таки опубликовала у себя в Instagram несколько кадров со съемочной площадки, где она появилась в элегантном образе. 43-летняя Борисова блистала перед камерами в бело-синей блузе и широких укороченных брюках. Стилисты также сделали звезде укладку с объемными локонами.

«Благополучно отснялась в роли наставницы в проекте #пацанки4. Не могу публиковать фото с девочками и рассказывать подробности съемки, так как подписала договор. Но то, что я услышала от них и увидела их лица, и эти объятия, и слезы прощания со мной, — это потрясло. Даже я, повидавшая всякое за время реабилитации, была шокирована и тронута», — подписала ролик в соцсети телеведущая.

Напомним, ранее Дана Борисова призналась, что за участие в телешоу «Пацанки» ей предложили хороший гонорар, однако его сумму, согласно контракту, она называть не может.

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"Пацанки"Дана БорисоваКиевмодный образсъемки

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Дана Борисова выбрала изысканный образ для съемок шоу «Пацанки»
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