Королева Летиция появилась на публике в платье за 1500 рублей

Королева Испании Летиция является одной из ключевых модных икон в Европе. Ее чувство стиля часто хвалят не только поклонники, но и эксперты. При этом монаршая особа считает, что хорошо выглядеть можно и в бюджетных нарядах.

Так, Летиция появилась на конгрессе в Мадридском дворце в стильном твидовом платье с вырезом-лодочкой и короткими рукавами вовсе не от Chanel или Dior, а от бюджетного бренда Zara. Судя по данным на сайте, такой наряд стоит около 20 евро, то есть около 1500 рублей.

При этом на обуви королева Испании экономить не стала, надев к платью туфли в цвет от Carolina Herrera.

Фотографии модного образа Летиции уже появились на многочисленных страницах в соцсети Instagram, посвященных монаршей особе.

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Отметим, что одеваться бюджетно любит не только королева Испании, но и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Ее не раз видели на публике в нарядах от Topshop и Gap.

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