Звездный стиль

46-летняя Королева подчеркнула женственную фигуру приталенным платьем

Певица продолжает радовать подписчиков соблазнительными фото.

46-летняя Королева подчеркнула женственную фигуру приталенным платьем
Наташа Королева / Global look press

Совсем недавно звезде 90-х Наташе Королевой исполнилось 46 лет, однако певица явно выглядит моложе.

На днях артистка опубликовала обнаженную фотографию у себя на странице в соцсетях. На снимке Королева решила повторить одну из поз йоги — вслед за известной Инстаграм-моделью. Большинство фанатов оценили хорошую физическую форму Наташи, однако, несмотря на это, она поспешила удалить провокационное фото.

В этот раз 46-летняя Королева порадовала поклонников новым соблазнительным снимком в Instagram. На нем она позирует вместе со своим другом, музыкантом из Казахстана, и поздравляет его с днем рождения. Для фото Наташа выбрала ярко-желтое платье с открытыми плечами и глубоким декольте, которое позволило ей продемонстрировать свои пышные формы.

Поклонники не смогли обойти вниманием новый снимок певицы.

«Наташа! Какая ты куколка», «Какая же Вы невероятная красавица!!! Самая лучшая на свете наша Наташа!», «Ух, ягодки…», «Наташа — красотка», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, накануне супруг Наташи Королевой — Тарзан — опубликовал откровенное фото, на котором продемонстрировал подписчикам накаченное тело в плавках.

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Наташа КоролеваНаташа Королева последние новостиплатьепышные формысексуальная фигура

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46-летняя Королева подчеркнула женственную фигуру приталенным платьем
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