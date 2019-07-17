Звездный стиль

Водянова отказалась от тренда на естественность ради интересной фотосъёмки

Модель согласилась нанести яркий вечерний макияж, приняв участие в новой летней фотосессии.

Водянова отказалась от тренда на естественность ради интересной фотосъёмки
Наталья Водянова (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Наталья Водянова приняла участие в новой летней фотосессии. Примечательно, что модель согласилась нанести яркий вечерний макияж — визажисты сделали акцент на губы, подобрав для российской манекенщицы алую помаду. Также не обошлось без румян, консилера, теней для век и карандаша для бровей. Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно в повседневной жизни предпочитает естественность. Знаменитость не комплексует из-за возможных возрастных изменений кожи лица, в частности — мелких мимических морщинок и носогубных складок.

Наталья не раз появлялась на публике без макияжа, поддерживая тренд на природную красоту. Однако работа модели обязывает Водянову пользоваться косметикой. Так для выхода на подиум, участиях в дефиле и фотосессиях знаменитость использует профессиональный макияж.

На личной страничке в Instagram Наталья опубликовала понравившийся ей кадр, перед объективом фотокамеры она предстала в белом платье-пальто и сапожках той же цветовой палитры. Локоны модель оставила распущенными.

Напомним, что у Натальи Водяновой подрастает пятеро детей: старших — 17-летнего Лукаса, 13-летнюю Неву, 11-летнего Виктора модель родила от Джастина Портмана. Младших — пятилетнего Максима и трехлетнего Романа от Антуана Арно.

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звездный стильмода и стильНаталья Водянова

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Водянова отказалась от тренда на естественность ради интересной фотосъёмки
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