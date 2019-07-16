Звездный стиль

Пережившая разрыв Шейк поделилась фото в нижнем белье

Поклонники поддержали российскую супермодель в комментариях.

Пережившая разрыв Шейк поделилась фото в нижнем белье
Ирина Шейк опубликовала фото в нижнем белье / global look press

В июне поклонников пары Ирины Шейк и Брэдли Купера поразила грустная новость — российская модель и голливудский актер расстались. Однако после тяжелого разрыва Ирина продолжает усиленно работать — она участвует в различных проектах и съемках.

Кроме того, 33-летняя Шейк не забывает демонстрировать поклонникам свою идеальную фигуру. В этот раз супермодель опубликовала на личной странице в соцсети Instagram фотографию, на которой она предстала в одном нижнем белье цвета морской волны. В подписи к снимку Ирина призналась, что это ее любимый цвет этим летом.

Многие поклонники не смогли обойти вниманием откровенную фотографию звезды и осыпали ее комплиментами. Некоторые пользователи также выразили поддержку супермодели после расставания с возлюбленным.

«Ира, мы с Вами, вы шикарная женщина», «Ирка, крепись! Мы с тобой))», «Вы очень красивая», «Фигура класс», «Шикарная», «Так вот, если ты читаешь, знай мы очень любим тебя и если что мы за тебя горой», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что слухи о расставании пары появились ещё во время Met Gala, куда Шейк пришла в одиночестве. Многие поклонники уверены, что причиной разрыва стал роман Брэдли Купера и певицы Леди Гаги. Впрочем, некоторые издания винят в расставании мать актера, с которой так и не смогла подружиться Шейк. Отношения звездной пары не смогла спасти даже общая дочь Леа.

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Пережившая разрыв Шейк поделилась фото в нижнем белье
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