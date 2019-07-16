Звездный стиль

19-летняя Стеша Маликова примерила романтичный образ в Провансе

Девушка продолжает делиться живописными снимками из Франции.

19-летняя Стеша Маликова примерила романтичный образ в Провансе
Стеша Маликова / www.instagram.com/steshamalikova/

Лето в самом разгаре, и все разъехались кто куда. 19-летняя Стеша Маликова выбрала для отдыха Францию. Несколько дней дочь российского музыканта провела на Лазурном берегу, откуда с удовольствием делилась живописными фотографиями у себя в соцсетях. В том числе 19-летняя девушка продемонстрировала подписчикам модный в этом сезоне купальник оливкового цвета.

Отдохнув на берегу Средиземного моря, Маликова отправилась в Прованс. На одном из новых фото Стеша продемонстрировала свой романтичный образ, который она «выгуляла» на фоне живописных холмов.

На снимке в Instagram девушка предстала в женственном светлом платье с полупрозрачной юбкой. Свой образ Стефания дополнила элегантными белыми босоножками и маленькой светлой сумочкой.

Большинство поклонников оценили нежный образ молодой дочери Дмитрия Маликова и осыпали ее комплиментами.

«Стеша, ты красотка!!!», «Чудесная. И такая красота вокруг)))», «Идеальное сочетание красоты и женственности», «Нимфа», — отметили интернет-пользователи в комментариях.

Кстати, в комментариях в ответ на один из вопросов Стеша Маликова рассказала, какой у нее рост — 168 сантиметров.

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модный образплатьеСтефания МаликоваСтеша МаликоваФранция

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19-летняя Стеша Маликова примерила романтичный образ в Провансе
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