В летнем стиле: Нюша примерила платье-пуловер с кроссовками

Еще в ноябре певица Нюша впервые стала мамой. Исполнительница подарила дочку своему избраннику Игорю Сивову. Несмотря на то, что малышке едва исполнилось восемь месяцев, артистка постепенно стала возвращаться к привычному ритму жизни. В недавнем интервью знаменитость призналась, что вряд ли смогла бы отказаться от сцены и поклонников, отдав предпочтение декретному отпуску. При этом Нюша не перестает напоминать фанатам о том, что с рождением дочери, она перестала принадлежать себе одной. Теперь дома ее ждет маленький ребенок. Поэтому артистка не может дневать и ночевать на звукозаписывающей студии.

На личной страничке в Instagram певица опубликовала свежий кадр, она позирует перед объективом фотокамеры в платье-пуловере практичного серого оттенка. Свой образ Нюша дополнила солнцезащитными очками и белыми кроссовками на шнуровке. При выборе наряда девушка акцентировала внимание на ножках, решив показать плоды своего похудения. Дело в том, что после родов певица стала тщательно следить за питанием, придерживаясь диеты кормящей мамы, как модель Виктория Лопырева и телеведущая Регина Тодоренко. Сама Нюша утверждала, что постепенно приходила в форму. Скинуть лишний вес ей удалось благодаря отказу от сахара, его она заменила натуральным медом.