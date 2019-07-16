Инна Маликова выбрала осенний образ для прогулки по июльской Москве

Певица вернулась в столицу после отдыха в Черногории и столкнулась с холодной погодой.

Сестра музыканта Дмитрия Маликова и солистка группы «Новые самоцветы» 42-летняя Инна Маликова вернулась в столицу из Черногории. На фото, которое певица разместила на своей станице в Instagram, она выглядит свежей и отдохнувшей. В условиях осенней погоды и низкой для июля температуры в Москве Инна решила утеплиться и представила, по сути, осенний образ.

На Инне — короткая, в обтяжку, косуха, голубые джинсы и очень яркие сине-голубые ботильоны с геометрическим рисунком. Надо отметить, что Маликова всегда старается размещать в социальных сетях фото, на которых она выглядит модно. Ее подписчицам всегда есть, что почерпнуть для себя в плане трендов.

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Чтобы быть в форме и хорошо выглядеть, Инна много вкладывает в себя: тренировки у нее по расписанию почти каждый день — то функциональные, то пилатес, то танцы с коллективом. Будучи на море в Черногории, звезда занималась йогой и демонстрировала в своих аккаунтах асаны, которые помогают ей обрести бодрость на весь день.

«Как только возвращаешься в Москву, ритм моментально меняется и появляется масса неотложных дел. Стараюсь все успеть, даже нет времени заходить в соцсети, поэтому ловите сегодня просто фото», — написала Инна в комментарии к снимку.

Подписчики пожелали Инне поскорее акклиматизироваться на родине и проводить дни в столице с неменьшим удовольствием, чем в Черногории.