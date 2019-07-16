Французская модница: Пегова на отдыхе чередовала трендовые юбки с мини-шортами

41-летняя Ирина Пегова даже в отпуске не забывает о верных почитателях. На личной страничке в Instagram актриса то и дело публикует фотоотчёты, делясь впечатлениями от французских каникул. В поездку знаменитость отправилась вместе с тринадцатилетней дочерью Татьяной.

Несколькими время назад Пегова разместила свежие кадры, отметившись в трендовых лимонных мини-шортах и белой блузе с принтом. Образ актрисы дополнили солнцезащитные очки. К слову, для похода за свежими круассанами в одну из кондитерских Ирина примеряла цветочную мини-юбку.

В интервью Teleprogramma.pro стилист Елена Бестави говорила о том, что и в этом летнем сезоне мини-шорты будут также популярны, как и годом ранее.

«Перефразируя известную фразу, можно сказать: мода проходит, а шорты остаются. Меняются длина, цвет, фактура, декор в соответствии с тенденциями сезонов», — подметила тренд-аналитик.

По словам Ирины, она никогда не комплексовала из-за фигуры. Даже после родов актриса нисколько не переживала из-за набранных за время беременности килограммов. Разумеется, Пегова не раз садилась на диету, старалась питаться правильно. Следить за своим рационом ей удается только в моменты так называемого съемочного «затишья». Актриса не скрывает: из-за плотного рабочего графика все мысли, связанные с правильным питанием и диетами, отходят на второй план. Бывает, что Ирине даже некогда выпить простой воды, не говоря уже о перекусе или полноценном обеде.