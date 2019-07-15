Звездный стиль

Ради фотосессии Скарлетт Йоханссон сменила три ярких ретро-образа

Специально для съемки сшили платья в винтажном стиле.

Ради фотосессии Скарлетт Йоханссон сменила три ярких ретро-образа
Скарлетт Йоханссон / global look press

Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала звездой новой фотосессии для издания As If Magazine. Специально для съемки 34-летняя звезда примерила несколько ярких ретро-образов.

Кадры из винтажной фотосессии уже появились на официальной странице журнала в Instagram, а также на других страницах в соцсети.

Авторами необычной съемки выступили художник-неоэкспрессионист Дэвид Салле, графический дизайнер Питер Идальго, а также фотограф Татьяна Шоан.

Интересной деталью стало то, что Йоханссон позировала на фоне ярких декораций в стиле поп-арт, а затем редакторы уже сами дорисовывали фон с необычными рисунками.

Как пишет британское издание Daily Mail, специально для проекта для Скарлетт Йоханссон сшили три платья, которые и стали акцентом фотосъемки.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что откровенное платье 34-летней актрисы вызвало настоящий фурор на премьере кинокартины «Мстители: Финал» весной этого года в Лос-Анджелесе.

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модный образретро-фотоСкарлетт Йоханссонфотосессия

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Ради фотосессии Скарлетт Йоханссон сменила три ярких ретро-образа
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