Ради фотосессии Скарлетт Йоханссон сменила три ярких ретро-образа

Известная голливудская актриса Скарлетт Йоханссон стала звездой новой фотосессии для издания As If Magazine. Специально для съемки 34-летняя звезда примерила несколько ярких ретро-образов.
Кадры из винтажной фотосессии уже появились на официальной странице журнала в Instagram, а также на других страницах в соцсети.
Авторами необычной съемки выступили художник-неоэкспрессионист Дэвид Салле, графический дизайнер Питер Идальго, а также фотограф Татьяна Шоан.
Интересной деталью стало то, что Йоханссон позировала на фоне ярких декораций в стиле поп-арт, а затем редакторы уже сами дорисовывали фон с необычными рисунками.
Как пишет британское издание Daily Mail, специально для проекта для Скарлетт Йоханссон сшили три платья, которые и стали акцентом фотосъемки.
Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что откровенное платье 34-летней актрисы вызвало настоящий фурор на премьере кинокартины «Мстители: Финал» весной этого года в Лос-Анджелесе.