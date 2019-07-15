Звездный стиль

Алсу променяла джинсы и футболку на женственное платье

36-летняя певица примерила соблазнительный наряд с открытыми плечами.

Алсу променяла джинсы и футболку на женственное платье
Алсу / global look press

В последнее время Алсу все чаще стала экспериментировать с модными образами. Так, недавно она сменила классический стиль на небрежно-элегантный, а в этот раз и вовсе предстала перед поклонниками в соблазнительно-женственном платье с открытыми плечами.

36-летняя певица опубликовала на своей странице в Instagram серию снимков, на которых она позирует в этом наряде, а также напомнила подписчицам, что мужчины прежде всег, любят женщин глазами.

Алсу призналась, что она тоже любит просторные футболки и удобные джинсы, при этом не может упустить возможности почувствовать себя истинной леди и искупаться в комплиментах.

«Дорогие девушки! Сияйте, цветите, уважайте себя, будьте счастливыми, любимыми, сногсшибательными. И помните, что мужчины, в первую очередь, любят глазами. Может, и звучит немного примитивно, но… против природы и фактов, как говорится, никуда не деться. Вот и я сегодня променяла джинсы, огромную футболку и кроссовки на прекрасное платье», — написала артистка.

Большинство поклонников оценили женственный образ Алсу и осыпали ее комплиментами.

«Вам очень идёт это платье», «Очаровательная», «Бесподобно и очень красиво! Сама нежность на фото», «Очень красивое платье», «Зефирная», — отметили подписчики в комментариях.

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Алсу променяла джинсы и футболку на женственное платье
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