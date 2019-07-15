Звездный стиль

Сила бренда: Боня «выгуляла» новый наряд от Gucci в Монако

Далеко не все оценили любовь светской львицы к брендовым логотипам.

Сила бренда: Боня «выгуляла» новый наряд от Gucci в Монако
Виктория Боня / Eastnews.ru

Виктория Боня известна не только, как бывшая участницам телепроекта «Дом-2», модель и телеведущая, но и как большая поклонница моды. Боня даже выпускает собственную линию одежды. Однако на этот раз она решила выгулять новый наряд чужого бренда — для прогулки по Монте-Карло 39-летняя знаменитость выбрала total look от Gucci.

Виктория надела белую футболку с яркой надписью и плиссированную юбку с крупным логотипом итальянского дома моды. Свой образ Боня дополнила белыми кроссовками и сумкой.

«GUCCI mood» (настроение «Гуччи». — англ.), — коротко подписала серию снимков у себя в Instagram бывшая участница «Дома-2».

Многие поклонники оценили образ Виктории Бони, но нашлись и те, кто раскритиковал модный выбор звезды.

Комментарии
www.instagram.com/victoriabonya/

«Хоть убейте, не понимаю я эту моду. Никогда юбку с кроссами не одену», «Со мной что-то не так? Кто еще не любит эти громадные принты брендов? Виктория, вы прекрасны и с принтами и без», «Футболка отличная, но юбка и правда перебор», «Перебор с логотипами — лучше вообще без них!» — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что Виктория Боня уже много лет живет в Монако. Ранее телеведущая поделилась плюсами и минусами жизни за границей. К плюсам, например, она причислила спокойную и размеренную жизнь без нервов, а к минусам — отсутствие качественной медицины.

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GucciВиктория Бонямодный образМонако

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Сила бренда: Боня «выгуляла» новый наряд от Gucci в Монако
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