Звездный стиль

Банщикова подчеркнула фигуру белоснежным платьем с запахом

Актриса устроила фотосессию в новом образе.

Банщикова подчеркнула фигуру белоснежным платьем с запахом
Анна Банщикова. фото: eastnews.ru

Анна Банщикова прославилась благодаря сериалу «Ищейка». В свои 44 года она выглядит моложе многих ровесниц. Обычно на отдыхе актриса демонстрирует пышную фигуру в бикини, на которую засматриваются мужчины. А вот в повседневной жизни она подчеркивает достоинства с помощью лаконичных костюмов, легких платьев и другой удобной одежды. Удается звезде выглядеть женственно даже в обычной футболке и джинсах.

Время от времени Анна посещает светские мероприятия и фестивали. Также она выводит в свет своих наследников: 12-летнего сына Михаила и десятилетнего Александра. А вот двухлетнюю дочку Марию актриса показывает редко. Недавно она закончила съемки в Геленджике и вернулась в столицу. 15 июля она поделилась снимками из новой фотосессии.

На кадрах Анна запечатлена в ресторане. Ее локоны закручены, а на губах алая помада. Такой мейкап идеально подошел к наряду звезды. Актриса позирует в белоснежном платье с запахом и глубоким декольте, которое подчеркнуло ее женственную фигуру. Видно, что она любуется на свое отражение в экране телефона. Поклонники пришли в восторг от снимков. Они одарили артистку множеством комплиментов.

«Богиня! Очень красивая!», «Вам очень идёт красная помада!», «Роскошная женщина», «Анечка, вы с каждым днём всё краше и краше!», «Прям Голливуд», — прокомментировали пост подписчики. К слову, в июле Банщикова поблагодарила тех, кто следит за ее жизнью в соцсетях. На ее аккаунт в Instagram подписано уже больше 200 тысяч человек. Она пообещала, что в будущем будет делиться новостями с новых проектов и съемок.

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Банщикова подчеркнула фигуру белоснежным платьем с запахом
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