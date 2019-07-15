Звездный стиль

Брижит Макрон появилась на параде в белом платье со шнуровкой

Первая леди Франции вместе с президентом страны Эммануэлем Макроном посетила мероприятие в честь Дня взятия Бастилии.

Брижит Макрон появилась на параде в белом платье со шнуровкой
Брижит Макрон является большой поклонницей модного дома Louis Vuitton. Фото: Global Look Press

В воскресенье, 14 июля, Франция по традиции отметила День взятия Бастилии. В честь этого события в Париже прошел военный парад, который посетили президент страны с первой леди.

На мероприятии Брижит Макрон появилась в эффектном белом платье от Louis Vuitton с длинными рукавами. Изюминкой наряда стали молнии на топе и серебристая шнуровка по бокам, подчеркивающая талию «мадам президент».

Как всегда, наряд был немного выше «протокольной» длины — жена Эммануэля Макрона традиционно предпочла, чтобы платье открывало колени.

Завершили элегантный образ белые лодочки и клатч серебристого цвета. Последним штрихом стал скромный белый браслет и макияж «а-ля натюрель».

Отметим, Брижит очень часто отдает предпочтение модному дому Louis Vuitton. На выборах Европарламента первая леди Франции пришла на избирательный участок в белом наряде именно этого французского бренда.

Белый цвет она также выбрала для встречи с Меланией и Дональдом Трампами для посещения мемориала Кольвиль-Сюр-Мер.

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Брижит Макронмодамода и стиль

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Брижит Макрон появилась на параде в белом платье со шнуровкой
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