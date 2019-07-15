Звездный стиль

Рудова назвала Ивлееву в купальнике «богиней»

Экс-ведущая «Орла и решки» отдохнула на Кипре от работы и соцсетей.

Рудова назвала Ивлееву в купальнике «богиней»
Настя Ивлеева. Фото: globallookpress

Настя Ивлеева поделилась снимком, на котором продемонстрировала фигуру в бикини. 28-летняя телеведущая и блогер выглядит подтянутой и стройной. Ивлеева выбрала купальник с темным верхом и светлым низом, дополнив образ кроссовками. Фоном для фотосессии послужили ступеньки виллы на Кипре, где Настя Ивлеева отдыхала несколько дней. Теперь настала пора вернуться к работе.

«Спасибо, Кипр, за потрясающий отдых! Это был полный перезагруз от соцсетей и работы! Поначалу я так переживала что нельзя так надолго пропадать и не «контэнтить», но с другой стороны, на что нам отпуска, если не на полный релакс мозгу и отдых от нагрузки, графиков и дел! Сегодня уже домой! Пока Остров, привет Москва», — написала Настя Ивлеева в Instagram.

Подписчики не скупились на комплименты. Многие заметили, как повезло её возлюбленному – рэперу Элджею. Не осталась в стороне Наталья Рудова. В комментарии она назвала Настю Ивлееву «богиней». Телеведущая не осталась в долгу и послала звезде смайлики сердечек.

Настя Ивлеева тщательно следит за своей фигурой. Секрет стройности знаменитость не скрывает – она старается есть меньше углеводов и налегать на белки, чтобы во время тренировок появлялись мышцы. Все же, иногда Ивлеева позволяет себе съесть вредную еду – например, лапшу быстрого приготовления.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Настя ИвлееваНаталья РудоваФото в купальнике

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Рудова назвала Ивлееву в купальнике «богиней»
Интересно?
Поделись с друзьями: