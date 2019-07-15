Рудова назвала Ивлееву в купальнике «богиней»

Настя Ивлеева поделилась снимком, на котором продемонстрировала фигуру в бикини. 28-летняя телеведущая и блогер выглядит подтянутой и стройной. Ивлеева выбрала купальник с темным верхом и светлым низом, дополнив образ кроссовками. Фоном для фотосессии послужили ступеньки виллы на Кипре, где Настя Ивлеева отдыхала несколько дней. Теперь настала пора вернуться к работе.
«Спасибо, Кипр, за потрясающий отдых! Это был полный перезагруз от соцсетей и работы! Поначалу я так переживала что нельзя так надолго пропадать и не «контэнтить», но с другой стороны, на что нам отпуска, если не на полный релакс мозгу и отдых от нагрузки, графиков и дел! Сегодня уже домой! Пока Остров, привет Москва», — написала Настя Ивлеева в Instagram.
Подписчики не скупились на комплименты. Многие заметили, как повезло её возлюбленному – рэперу Элджею. Не осталась в стороне Наталья Рудова. В комментарии она назвала Настю Ивлееву «богиней». Телеведущая не осталась в долгу и послала звезде смайлики сердечек.
Настя Ивлеева тщательно следит за своей фигурой. Секрет стройности знаменитость не скрывает – она старается есть меньше углеводов и налегать на белки, чтобы во время тренировок появлялись мышцы. Все же, иногда Ивлеева позволяет себе съесть вредную еду – например, лапшу быстрого приготовления.