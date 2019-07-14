Стиль первых леди: как менялись образы представительниц высшего света

На первых леди всех без исключения стран лежит большая ответственность. Принимая государственные решения самостоятельно или же помогая в этом супругам-правителям, они помнят о том, что в их руках находятся судьбы сотен тысяч или даже миллионов людей. Но даже это не мешает им оставаться настоящими иконами стиля. Их наряды копируют, им стремятся подражать, и неважно, что когда-то некоторые из этих без преувеличения прекрасных дам выглядели совсем иначе.

Мелания Трамп

Мелания Кнавс и Дональд Трамп поженились в 2005 году. Когда пара только встречалась, словенская фотомодель была далеко не той роскошной красавицей, какой она сейчас предстает при каждом появлении на публике.

Гардероб, макияж и укладка Мелании за двадцать лет претерпели огромные изменения. Так, для одного из своих последних выходов в свет 49-летняя супруга президента США выбрала безупречное платье от Carolina Herrera, минималистичное, но подчеркивающее ее яркую индивидуальность.

Брижит Макрон

Брижит Макрон, в девичестве Тронье, старше своего супруга на 25 лет. Когда-то она преподавала литературу однокласснику своей дочери Лоранс, юному Эммануэлю. Разница в возрасте оказалась не помехой чувствам. Влюбленные были вместе, несмотря на протесты родителей Макрона, а в 2007 году Брижит вышла замуж за возмужавшего политика, предварительно порвав с первым мужем. Раньше стиль будущей первой леди Франции был далек от той классической элегантности, которую она предпочитает сейчас.

Рядом с молодым супругом Брижит старается выглядеть демократично, сочетая джинсы с пиджаками и футболками. Наряды, которые 66-летняя француженка выбирает для официальных встреч, смотрятся по-настоящему идеально. Обсуждая буквально каждый ее новый образ, модные эксперты часто приходят к выводу, что Макрон выглядит женственнее и привлекательнее, чем более молодая супруга Трампа.

Елизавета II

Королева Елизавета II правит Англией рекордно долгий срок. Взойдя на престол в 25 лет, с того дня и до сих пор Ее Величество остается безупречной до кончиков ногтей. Много десятилетий назад она затмила на королевском приеме саму Мэрилин Монро, а сейчас ее гардеробом заведуют лучшие стилисты и дизайнеры мира.

Королева предпочитает одежду ярких, но нежных оттенков брендов Hermes и Barbour. На свежий воздух 93-летняя Елизавета обычно выходит в пальто, которое непременно украшает брошью и дополняет изящной шляпкой. При этом у старейшей представительницы монаршей семьи есть собственный «пунктик». Она никогда не наденет на встречу наряд, в котором ее уже видел собеседник.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Меган Маркл вряд ли когда-нибудь станет женой действующего монарха, а вот супругу Кейт Миддлтон предстоит взойти на британский престол. В обязанности жен принца Гарри и принца Уильяма входят визиты в другие страны, официальные приемы и множество других мероприятий. Поклонницы мечтают повторить каждый новый образ, который 37-летние герцогини выбирают для выхода в свет, и зачастую это оказывается совсем несложно. Невестки Ее Величества регулярно носят изделия недорогих брендов, например, Zara или H&M.

Независимо от стоимости гардероба, стиль Кейт и Меган можно назвать элегантным и аристократичным. Конечно, до замужества будущие избранницы принцев одевались совсем иначе.

Ангела Меркель

Может показаться, что Ангела Меркель выглядит скучно. На официальные встречи 64-летняя канцлер Германии часто надевает, к примеру, одни и те же брюки, предпочитает неяркие классические пиджаки и рубашки. Но на деле образы фрау Меркель точно выверены. Она использует стиль power dressing, что можно перевести как «одежда власти».

В эпоху начала своей политической карьеры Ангела одевалась несколько более игриво.

Рания Аль-Абдулла

Рания Аль-Абдулла, супруга монарха Иордании Абдаллы II, носит неофициальный титул самой модной королевы планеты. 48-летняя красавица умеет гармонично сочетать в одежде разнообразные стили. Рания ведет активную благотворительную, правозащитную и политическую деятельность. Для встреч с западными политиками она выбирает по-европейски изысканные наряды, а в своей стране появляется на публике в одеяниях, демонстрирующих всю роскошь Востока.

Пэн Лиюань

А китайские модницы вовсю следят за мадам Пэн Лиюань. Жена председателя КНР Си Цзиньпина – не только профессиональная исполнительница народных песен и профессор-искусствовед, но и очень стильная дама. 56-летняя Первая леди умеет подать себя и регулярно задает модные тренды. С редким изяществом и чувством меры она носит любые наряды и аксессуары, будь то расшитый золотом камзол, туфли из крокодиловой кожи или платье-футляр. Лиюань никогда не изменяет себе, тонко подчеркивая в одежде китайский колорит.