Звездный стиль

Горбань выбрала для отпуска на Шри-Ланке купальник цвета хаки

Она отдала предпочтение слитному и однотонному купальному костюму.

Горбань выбрала для отпуска на Шри-Ланке купальник цвета хаки
Актриса Мария Горбань Фото: globallookpress.com

32-летняя актриса Мария Горбань, которую зрители знают по сериалу «Кухня», решила сменить обстановку и уехала из дождливой столицы. Для отпуска она выбрала Шри-Ланку. Компанию ей составила участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева.

Для путешествия Горбань взяла с собой несколько купальников. Один из них отвечает сразу всем последним трендам лета. Его она продемонстрировала на новом фото в своем блоге.

На снимке актриса сидит на берегу и наслаждается морским воздухом. Марию украсил слитный однотонный купальник цвета хаки. Образ она дополнила соломенной шляпой. Многие поклонники пришли в восторг от утонченной фигуры звезды сериала «Кухня».

«Самая шикарна женщина»; «Какая фигура»; «Русалочка» — в таком духе большинство комментариев под снимком Горбань.

Однако и без критики не обошлось. Несколько пользователей решили, что Мария, напротив, слишком худая.

«Меньше ребер» — высказались подписчики в социальной Сети.

На замечания о худобе Горбань реагировать не стала. Она часто публикует снимки в купальнике, поэтому к критике привыкла. Во время отдыха в Ялте артистка показала в блоге очередную серию пикантных фото. Увидев идеальную фигуру комедийной актрисы, недоброжелатели заподозрили ее в пластике.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

выбор купальникаМария ГорбаньНадежда Сысоева

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Горбань выбрала для отпуска на Шри-Ланке купальник цвета хаки
Интересно?
Поделись с друзьями: