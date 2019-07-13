Горбань выбрала для отпуска на Шри-Ланке купальник цвета хаки

32-летняя актриса Мария Горбань, которую зрители знают по сериалу «Кухня», решила сменить обстановку и уехала из дождливой столицы. Для отпуска она выбрала Шри-Ланку. Компанию ей составила участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева.

Для путешествия Горбань взяла с собой несколько купальников. Один из них отвечает сразу всем последним трендам лета. Его она продемонстрировала на новом фото в своем блоге.

На снимке актриса сидит на берегу и наслаждается морским воздухом. Марию украсил слитный однотонный купальник цвета хаки. Образ она дополнила соломенной шляпой. Многие поклонники пришли в восторг от утонченной фигуры звезды сериала «Кухня».

«Самая шикарна женщина»; «Какая фигура»; «Русалочка» — в таком духе большинство комментариев под снимком Горбань.

Однако и без критики не обошлось. Несколько пользователей решили, что Мария, напротив, слишком худая.

«Меньше ребер» — высказались подписчики в социальной Сети.

На замечания о худобе Горбань реагировать не стала. Она часто публикует снимки в купальнике, поэтому к критике привыкла. Во время отдыха в Ялте артистка показала в блоге очередную серию пикантных фото. Увидев идеальную фигуру комедийной актрисы, недоброжелатели заподозрили ее в пластике.