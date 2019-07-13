Звездный стиль

41-летняя Федорова назвала главный летний тренд

«Мисс Вселенная» даже в путешествии не забывает рассказывать поклонникам о секретах красоты.

41-летняя Федорова назвала главный летний тренд
Оксана Федорова Фото: globallookpress.com

41-летняя модель Оксана Федорова сейчас, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, отдыхает на берегу моря. Для отпуска с семьей она выбрала солнечный Сочи. Во время путешествия «Мисс Вселенная» не забывает о своих поклонниках и продолжает делиться секретами красоты.

Так, ранее она опубликовала подробную «шпаргалку» для девушек, которые собирают чемодан в отпуск, а также подсказала, как нужно правильно подбирать помаду. Недавно Оксана Федорова вновь высказалась о модном летнем тренде. Правда, речь идет не об одежде или косметике.

«Самым лучшим летним модным трендом я считаю свежий цвет лица, блеск глаз и задорную улыбку! И все это мне даёт в настоящий момент Чёрное море. Сочи, я люблю тебя!» — выразила свое мнение в блоге «Мисс Вселенная».

Новую публикацию модель проиллюстрировала своим снимком. На фото Федорова стоит на берегу моря. Для отдыха она выбрала непривычную цветовую гамму – и купальник, и парео были черного цвета. Лишь бежевая брошь в виде цветка разбавила темный наряд. Хотя обычно Оксана появляется на публике в одежде исключительно светлых тонов.

Напомним, недавно модель поддержала тренд этого лета, выбрав комбинезон модного пудрового оттенка.

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модные трендыОксана Федороватренды лета

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41-летняя Федорова назвала главный летний тренд
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