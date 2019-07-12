Эмили Блант стала звездой гала-вечера в розовом платье Elie Saab

Для светского мероприятия 36-летняя актриса выбрала элегантный и женственный образ.

Звезда фильмов «Дьявол носит Prada» и «Грань Будущего» Эмили Блант стала звездой гала-вечера в Нью-Йорке, где она появилась в элегантном и женственном наряде.

Для выхода в свет 36-летняя обладательница премии «Золотой глобус» выбрала нежное розовое платье по фигуре от Elie Saab, а свой образ актриса дополнила украшениями в цвет от Irene Neuwirth и яркими босоножками бренда Sophia Webster.

Фотографии с мероприятия в Нью-Йорке уже появились на фанатских страницах, посвященных актрисе, в соцсети Instagram.

Многие поклонники отметили, что 36-летняя Эмили Блант в этот вечер выглядела просто сногсшибательно.

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Отметим, что розовый цвет сейчас в тренде. Ранее «воздушное» платье этого оттенка надела дочь президента США Иванка Трамп специально для саммита в японском городе Осака. Девушка значительно выделялась среди других присутствующих в этом нежном и элегантном образе.