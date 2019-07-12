Звездный стиль

Федорова поделилась секретами своего летнего экспресс-гардероба

Директор московского Музея Моды назвала самые необходимые вещи для девушек, собирающихся в отпуск.

Федорова поделилась секретами своего летнего экспресс-гардероба
Оксана Федорова / global look press

Лето постепенно подходит к своему экватору — сезон отпусков в самом разгаре. На отдых улетела и телеведущая Оксана Федорова. Однако она решила не только делиться с подписчиками живописными снимками с отпуска, но и полезными советами.

Многие женщины перед поездкой на моря задаются вопросом — что взять с собой из одежды. Федорова попыталась облегчить эту задачу и рассказать о секретах летнего экспресс-гардероба.

По ее мнению, в отпуске просто необходимы легкие брюки, роскошный сарафан с интересным принтом, легкий приталенный пиджак, несколько элегантных топов, пара купальников и юбок, а также рубашка или блуза свободного кроя.

Что касается обуви, то, по мнению 41-летней телеведущей, достаточно всего двух пар босоножек — одни роскошные для выхода и одни более удобные на каждый день. Также Федорова посоветовала взять с собой светлые комфортные для ходьбы кеды.

При этом Оксана напомнила, что главное на отдыхе — это счастливые глаза.

«Помните, дорогие девушки, что здоровые сияющие развевающиеся на солнце волосы и отдохнувшие счастливые глаза – это часть вашего сногсшибательного образа, важная часть», — добавила Федорова на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее экс-«Мисс Вселенная» поделилась с подписчицами последними трендами в мире макияжа, а также рассказала, по какому критерию стоит выбирать спутника жизни.

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гардеробмода и стильмодные советыОксана Федороваотпуск

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Федорова поделилась секретами своего летнего экспресс-гардероба
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