Звездный стиль

Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем

Пара посетила выставку ювелирных украшений Chaumet.

Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем
Наталья Водянова. фото: eastnews.ru

Наталья Водянова едва находит время на отдых. Русская красавица является одной из самых востребованных моделей в мире. Она посещает все главные мероприятия в модной индустрии и дружит с именитыми дизайнерами. И это при том, что гражданским супругом девушки является бизнесмен Антуан Арно, его отец Бернар Арно является долларовым миллиардером. Не так давно модель смогла всего несколько дней провести с семьей на отдыхе.

Свой отпуск Наталья провела в Испании. Три дня девушка купалась, загорала и проводила время с детьми: Лукасом, Невой, Виктором, Максимом и Романом. В соцсети она поделилась одним снимком в белом бикини. Модель была счастлива тому, что ей впервые за долгое время удалось расслабиться и не думать о работе. Однако уже в пятницу она вернулась в Париж. Вместе с мужем она посетила выставку ювелирных украшений Chaumet.

На светском мероприятии Водянова появилась в сером платье. Оно было необычным, так как сделано из атласных ниток. Образ девушка дополнила с помощью колье, браслета и кольца с крупным драгоценным камнем. Антуан предпочел классический черный смокинг и белую рубашку с галстуком.

«Спасибо за то, что пригласили нас и поздравляю с такой прекрасной выставкой, которая заставила моё сердце замереть», — написала Наталья. Поклонники давно не видели супругов вместе, поэтому пришли в восторг от снимка. «Я никогда не видел более красивой пары!», «У твоего мужа такие дружелюбные и честные блестящие глаза!», «Какая потрясающая, какое платье», «Очень гармоничная пара», — прокомментировали пост подписчики.

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Антуан Арнозвездный стильмода и стильНаталья Водянова

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Наталья Водянова в необычном платье вышла в свет с мужем
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