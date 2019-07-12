Звездный стиль

Алла Вербер дала советы по летнему стилю для женщин с пышными формами

Фэшн-директор и байер ЦУМа не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются дамы размера plus-size.

Алла Вербер дала советы по летнему стилю для женщин с пышными формами
Алла Вебер. фото: eastnews.ru

Алла Вербер — одна из самых известных бизнесвумен в России. На ее плечах уже давно лежит большая ответственность. Именно она отвечает за то, какие наряды смогут приобрести москвички, как и гости столицы, в ЦУМе. Вербер занимает пост фэшн-директора и главного байера ЦУМа, а также вице-президента ювелирной компании «Меркури». Алла много путешествует и дружна со звездами и всегда безупречно выглядит. И это при том, что ей 61 год.

Как и многие знаменитости, Вербер ведет свою страничку в Instagram. Она делится последними новостями и иногда дает советы своим читателям. На днях бизнесвумен решила рассказать женщинам с нестандартной фигурой, как они могут обновить свой гардероб, чтобы выглядеть стильно и привлекательно. Алла подчеркнула, что сама не раз сталкивалась с тем, что наряды больших размеров выпускает не каждый бренд. Это только добавляет комплексов женщинам с формами.

Алла отметила, что главный принцип выбора одежды для таких дам — скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. По мнению эксперта, крупным женщинам легче подобрать платье, чем юбки и блузки. По мнению Вербер, платье не должно быть слишком прозрачным и обтягивать фигуру. Она советует выбирать длину до колен, а обладательницам полных ног лучше их скрыть под юбкой-макси.

Бизнес-леди напомнила, что не стоит забывать о блузках. По ее словам, они должны быть свободного кроя и из легких материалов, но не прозрачных. Она посоветовала выбирать блузки с рукавами, чтобы скрыть одну из самых частых проблем у женщин с формами — полные руки. А вот V-образный вырез Вербер считает идеальным для блузок и платьев. Она также упомянула, что этим летом лучше отказаться от темного цвета в пользу темно-синего. Трендовыми Алла назвала такие цвета, как коралловый, темно-оранжевый, кирпичный и желтый. Однако, по мнению эксперта, с яркими цветами лучше быть острожными, поэтому лучше выбирать не платье желтого цвета, а аксессуары: сумочку, очки, пояс, пишет издание 7 Days.

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Алла Вербер дала советы по летнему стилю для женщин с пышными формами
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