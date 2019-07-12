Звездный стиль

Водянова показала, как сочетать бриллиантовое колье с летним платьем

Супермодель выбрала для отпуска платье цвета лимонного щербета.

Водянова показала, как сочетать бриллиантовое колье с летним платьем
Наталья Водянова/instagram.com/natasupernova/

Наталья Водянова, отдохнув Испании, вернулась к работе. На странице красавицы в Instagram появилось видео, на котором она демонстрирует колье французского ювелирного бренда в тандеме с плиссированным летним платьем лимонного оттенка. Наталья снята на фоне фонтана в Монте-Карло.

Большинство подписчиков отдали должное красоте Водяновой и ее чувству вкуса. Модель может надеть платье любого фасона, и оно будет сидеть на ней идеально. У нее практически не бывает модных проколов, считают модные эксперты.

Недавно супермодель провела целых три дня без социальных сетей. На отдыхе в Испании модель пользовалась мобильным только для того, чтобы разговаривать с мужем и детьми. После коротких каникул Водянова опубликовала снимок с отдыха, где она лежит на шезлонге в белоснежном купальнике и розовых очках от солнца. «Я вернулась на землю из рая». Наталья призналась, что на отдыхе заботилась о «маленькой девочке, которая всегда была внутри», то есть исключительно о себе.

37-летняя супермодель Наталья Водянова состоит в гражданском браке с французским бизнесменом, 42-летним Антуаном Арно. Пара воспитывает пятерых детей, трое из которых родились в предыдущем браке — с Джастином Портманом.

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Водянова показала, как сочетать бриллиантовое колье с летним платьем
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