Звездный стиль

Эксперт оценил стоимость украшений Волочковой, Бузовой и Собчак

Влад Торхов даже по фотографиям может определить примерную цену аксессуаров.

Эксперт оценил стоимость украшений Волочковой, Бузовой и Собчак
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Отечественные звезды не скупятся на дорогие украшения. Поклонникам остается только догадываться, сколько стоят колечки, цепочки и браслеты знаменитостей. Эксперт и дизайнер украшений Влад Торхов оценил драгоценности Ксении Собчак, Анастасии Волочковой и Ольги Бузовой.

Во время отдыха на Мальдивах балерина вместе с купальником продемонстрировала перстень с сапфиром в обрамлении бриллиантов. Специалист уверен, что колечко стоит миллион долларов. Недавно из обрамления выпал один бриллиант, поэтому Волочкова заменила их все на камни покрупнее. Теперь перстень стоит на полмиллиона долларов больше.

Противоположность балерине – Ольга Бузова. Ведущая «Дома-2» не раз подчеркивала, что является «девочкой из народа» и готова носить демократичные бренды. Бузова владеет своей маркой одежды и украшений.

Влад Торхов заметил, что певица просто перепродает китайские подделки. Ведущая «Дома-2» носит на себе как можно больше украшений, но весь комплект всевозможных сережек и браслетов не превышает по цене 3-5 тысяч рублей.

При этом её бывшая коллега по «Дому-2» Ксения Собчак наоборот, не скупится на украшения. Эксперт сравнил её с витриной ЦУМа – только именитые бренды и неприличный ценник.

«С такими запасами Ксения Анатольевна претендует на звание золотой девочки Москвы. Общая сумма на этом фото — не менее 5 млн рублей. Не зря Собчак передвигается с охраной», — рассказал Влад Торхов «Комсомольской правде».

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Эксперт оценил стоимость украшений Волочковой, Бузовой и Собчак
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