Звездный стиль

Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу

Светская львица решилась на эксперимент, и доверила свое преображение звездному визажисту.

Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу
Яна Рудковская. фото: eastnews.ru

Яна Рудковская помогла покорить шоу-бизнес не одному артисту, а также прославилась своим трудолюбием и любовью к моде. В гардеробе девушки сотни брендовых нарядов и большую часть занимают вечерние платья от именитых кутюрье. На Неделе моды в Париже светская львица каждый день меняла образы, но всегда выбирая именно интересные наряды.

Однако одна деталь уже долго остается неизменной — прическа. Яна много лет красит волосы в блонд, стрижет локоны по плечи и оставляет несколько коротких прядей у лица, словно длинную челку. Поклонники не раз критиковали продюсера за то, что она не решает изменить прическу. Одни советовали Рудковской нарастить волосы, так как финансы позволяют ей это сделать, другие просто предлагали сделать новую укладку.

Похоже, что Яна прислушалась к пользователям в Сети. Недавно она встретилась со звездным визажистом Ириной Митрошкиной, которая не раз делала светской львице макияж для фотосессий. Продюсер позволила девушке «поколдовать» над ее внешностью. «Я сложно иду на эксперименты, но Ира Митрошкина снова уговорила меня», — призналась Рудковская. На новом фото она предстала с легким едва заметным макияжем, который сделал ее кожу сияющей, а за счет подводки и нюдовой помады, губы стали смотреться более пухлыми.

Также девушка собрала волосы Яны в пучок, но оставила и часть из них спереди, тем самым сделав высокую челку. Продюсер поинтересовалась у поклонников, нравится ли им такой образ. Большинство подписчиков страницы звезды в Instagram пришли в восторг. Они заверили, что 44-летняя Рудковская стала выглядеть гораздо моложе. «С челкой отлично, мэйк шикарный», «Все знают, что челка молодит! Вам отлично», «Вам подходит, молодит ещё больше», «Вам действительно идёт!», — прокомментировали пост поклонники.

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Рудковская впервые за долгое время поменяла прическу
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