Звездный стиль

Без фотошопа и фильтров: Свиридова опубликовала снимок в бикини

56-летняя актриса проводит отпуск в родной Керчи.

Без фотошопа и фильтров: Свиридова опубликовала снимок в бикини
Алена Свиридова. фото: globallookpress.com

Алена Свиридова является певицей, актрисой и телеведущей. Примечательно, что уже длительное время она состоит в отношениях с Давидом Вардяном. То и дело появляются слухи об их свадьбе, но сама артистка ранее заявила, что не собирается портить отношения с возлюбленным штампом в паспорте. От прошлых отношений у звезды есть 15-летний сын Григорий.

В начале июня Алена приехала отдыхать в Керчь, откуда она родом. Свиридова проводит много времени на даче, где ухаживает за садом. В отпуске артистка отказалась от макияжа, поэтому на снимках не стесняется демонстрировать свою природную красоту. К слову, в свои 56 лет она также обладает стройной фигурой. На днях поклонники вновь в этом убедились. В соцсети Свиридова разместила видео, на котором запечатлена в бикини с леопардовым принтом.

Как оказалось, она умеет плавать на SUP-борде. Стоя на доске звезда гребла веслом, уплывая вдаль. Видно, что ролик не был обработан в специальных редакторах или фотошопе. Поклонники отметили, что она находится в отличной форме. Многие не стали скрывать, что завидуют артистке. «Девушка с веслом прекрасна!», «Невероятная красота», «Алена вы стройняшка», «Такая естественная и настоящая!», «Аленка, ты в хорошей форме», — прокомментировали пост подписчики.

Жители Керчи отмечают, что видят Алену, когда она ходит на рынок. По их словам, от женщины исходит невероятная энергетика. Также певицу можно встретить на дороге. Она в отпуске предпочитает не сидеть на месте, а путешествовать и кататься на машине по окрестностям.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена Свиридовакрасота и здоровьефото в бикини

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Без фотошопа и фильтров: Свиридова опубликовала снимок в бикини
Интересно?
Поделись с друзьями: