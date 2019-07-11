Без фотошопа и фильтров: Свиридова опубликовала снимок в бикини

Алена Свиридова является певицей, актрисой и телеведущей. Примечательно, что уже длительное время она состоит в отношениях с Давидом Вардяном. То и дело появляются слухи об их свадьбе, но сама артистка ранее заявила, что не собирается портить отношения с возлюбленным штампом в паспорте. От прошлых отношений у звезды есть 15-летний сын Григорий.

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В начале июня Алена приехала отдыхать в Керчь, откуда она родом. Свиридова проводит много времени на даче, где ухаживает за садом. В отпуске артистка отказалась от макияжа, поэтому на снимках не стесняется демонстрировать свою природную красоту. К слову, в свои 56 лет она также обладает стройной фигурой. На днях поклонники вновь в этом убедились. В соцсети Свиридова разместила видео, на котором запечатлена в бикини с леопардовым принтом.

Как оказалось, она умеет плавать на SUP-борде. Стоя на доске звезда гребла веслом, уплывая вдаль. Видно, что ролик не был обработан в специальных редакторах или фотошопе. Поклонники отметили, что она находится в отличной форме. Многие не стали скрывать, что завидуют артистке. «Девушка с веслом прекрасна!», «Невероятная красота», «Алена вы стройняшка», «Такая естественная и настоящая!», «Аленка, ты в хорошей форме», — прокомментировали пост подписчики.

Жители Керчи отмечают, что видят Алену, когда она ходит на рынок. По их словам, от женщины исходит невероятная энергетика. Также певицу можно встретить на дороге. Она в отпуске предпочитает не сидеть на месте, а путешествовать и кататься на машине по окрестностям.