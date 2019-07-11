18-летняя дочь Лепса Ева показала идеальную фигуру в бикини

Дочь музыканта Ева набирает популярность в Сети не только благодаря участию в музыкальном трио Cosmos Girls, но и ведению своей страницы в Instagram, рассказывая подписчикам о том, что происходит в ее жизни. Ранее юная красавица публиковала яркие фото с Мальдив, а теперь на ее странице появились фотоотчеты с летнего отдыха в Италии, в Форте-дей-Марми.

На одном из кадров девушка позирует в ярко-желтом бикини, демонстрируя безупречные формы. «Не беспокойте меня, я на каникулах!» — подписала пост Ева и получила массу пожеланий хорошо провести время на пляже от своих поклонников.

Интересно, что Григорий Лепс прохладно отреагировал на желание старшей дочери, 33-летней Инги, стать певицей. Будучи наставником шоу «Голос», он даже не пропустил Ингу в проект, она «отсеилась» на этапе слепых прослушиваний.

А вот младшую Еву в стремлении пойти по его стопам поддержал. В прошлом году он даже отправил вместо себя группу дочери на песенный конкурс в Юрмалу. Кроме Евы в трио входят 15-летняя дочь владельца футбольного клуба ЦСКА Саша Гинер и 15-летняя участница шоу «Голос. Дети-5» Эден Голан.