Звездный стиль

Меган Маркл появилась на публике в платье-оверсайз цвета хаки

Поклонники раскритиковали жену принца Гарри за слишком непринужденный наряд. А вот эксперты по стилю его оценили.

Меган Маркл появилась на публике в платье-оверсайз цвета хаки
Меган Маркл начала выходить в свет после родов. Фото: globallookpress.com

Накануне в английским городке Уокингем прошел благотворительный турнир по поло, на котором собралась почти вся британская королевская семья. Принцы Уильям и Гарри приняли участие в состязании, а Кейт Миддлтон с детьми и Меган Маркл с малышом Арчи поддерживали супругов.

Одно из первых появлений герцогини Сассекской на публике после родов бурно обсудили поклонники в соцсетях. Меган вновь удивила общественность, выбрав для выхода в свет необычный наряд – длинное платье-оверсайз цвета хаки, которое она дополнила темными очками.

Под снимками с мероприятия в Instagram появились тысячи комментариев. Многие похвалили Меган, отметив, что молодая мама выбрала для себя самую удобную одежду из возможных, а модные эксперты назвали непринужденный стиль жены принца Гарри идеальным. Но нашлись и те, кто раскритиковал герцогиню. Свободное и слегка помятое одеяние интернет-пользователи немедленно окрестили «платьем-мешком», которое просто недопустимо надевать особе из королевской семьи.

Помимо очередного нарушения монарших традиций, Маркл обвинили и в том, что она не справляется с материнскими обязанностями. По мнению поклонников, Меган, которую засняли с сыном на руках, даже не умеет правильно держать младенца.

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Меган Маркл появилась на публике в платье-оверсайз цвета хаки
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