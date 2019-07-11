Самбурская позволила себе на отдыхе откровенное декольте

Настасья Самбурская проводит время на море, звезда сериала «Универ» на ТНТ решила отдохнуть. С побережья регулярно «прилетают» шикарные фото актрисы – Настасья позаботилась, чтобы в ее чемодане оказалось много модных вещей, которые будоражат воображение подписчиков.

Не так давно девушка выложила фото в красном купальнике, которое буквально взорвало Сеть, а теперь вот вечернее платье в пол. Наряд ярко-зеленого цвета сочетается с элегантными босоножками на высокой шпильке. Но, пожалуй, это далеко не все, что привлекло миллионы подписчиков. У платья имеется глубокий разрез и внушительного размера декольте, которое едва прикрывает грудь обладательницы наряда.

«Когда я собирала чемодан и положила туда пять пар босоножек и пять красивых платьев, мне казалось, что они явно не пригодятся. Но случилось чудо! В этом отеле весь мой гардероб уместен. Ну, люкс он всегда люкс», – резюмирует Самбурская.

Как и ожидалось, снимок привел в восторг поклонников и многие поспешили сделать звезде комплимент: «Настя, Вы просто огонь!!», «Очень элегантно!», «Хороша чертовка!».

Были и те, кому образ Настасьи тут же навеял поэтические строки.

«Томным взглядом, в платье изумрудном, смотрит Самбурская на меня. «Люкс есть люкс», – твердит она прилюдно, грудью правой весело звеня!» – цитирует фолловера сайт Dni.ru.