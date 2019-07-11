Звездный стиль

Самбурская позволила себе на отдыхе откровенное декольте

Актриса примерила вечернее платье, которое подчеркивает все достоинства фигуры.

Самбурская позволила себе на отдыхе откровенное декольте
Настасья Самбурская нарядилась в вечернее платье с глубоким декольте ФОТО: Global Look Press

Настасья Самбурская проводит время на море, звезда сериала «Универ» на ТНТ решила отдохнуть. С побережья регулярно «прилетают» шикарные фото актрисы – Настасья позаботилась, чтобы в ее чемодане оказалось много модных вещей, которые будоражат воображение подписчиков.

Не так давно девушка выложила фото в красном купальнике, которое буквально взорвало Сеть, а теперь вот вечернее платье в пол. Наряд ярко-зеленого цвета сочетается с элегантными босоножками на высокой шпильке. Но, пожалуй, это далеко не все, что привлекло миллионы подписчиков. У платья имеется глубокий разрез и внушительного размера декольте, которое едва прикрывает грудь обладательницы наряда.

«Когда я собирала чемодан и положила туда пять пар босоножек и пять красивых платьев, мне казалось, что они явно не пригодятся. Но случилось чудо! В этом отеле весь мой гардероб уместен. Ну, люкс он всегда люкс», – резюмирует Самбурская.

Как и ожидалось, снимок привел в восторг поклонников и многие поспешили сделать звезде комплимент: «Настя, Вы просто огонь!!», «Очень элегантно!», «Хороша чертовка!».

Были и те, кому образ Настасьи тут же навеял поэтические строки.

«Томным взглядом, в платье изумрудном, смотрит Самбурская на меня. «Люкс есть люкс», – твердит она прилюдно, грудью правой весело звеня!» – цитирует фолловера сайт Dni.ru.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Настасья Самбурская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Самбурская позволила себе на отдыхе откровенное декольте
Интересно?
Поделись с друзьями: