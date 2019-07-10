Дакота выбралась на девичник в золотом мини-платье

Рита Дакота год назад пережила расставание с мужем Владом Соколовским. Девушка была поражена, когда узнала о многочисленных изменах певца. Первое время выпускница «Фабрики звезд» сильно переживала, изливая боль в виде букв на своей странице в Instagram, но потом смогла взять себя в руки. Она простила бывшего возлюбленного. Теперь они по-дружески общаются и делают все, чтобы воспитать свою дочь Мию в любви и заботе. Соколовский не спешит снова заводить серьезные отношения, предпочитая легкие отношения с девушками, а вот Рита упивается одиночеством.

После развода артистке пришлось работать почти круглые сутки, чтобы иметь достаточно финансов для заботы о дочке Мии. Потом Рита все же смогла немного расслабиться. При этом певица долго не могла похудеть после родов, поэтому прибегла к липосакции. Иногда певица отправляется отдыхать на Бали или другие курорты. А утром в среду она сообщила, что готовится провести вечер с подругами.

В соцсети Дакота разместила фото, на котором запечатлена в мини-платье золотого цвета. Она сообщила, что закончила работать над дуэтным проектом, поэтому решила это отметить, устроив девичник. «Сегодня культовый день! Мы с нашим золотым составом „Секса в большом городе“ (Вебер, Нюся, Анохина, Цыпа) вызовем нянь с ночевкой и свалим впятером в загородный отель. Просто так! Устроим вкусный девичник с масками, спа, вкусным вином, прогулками, сериалами и вкусняшками», — поделилась артистка.

Поклонники порадовались за девушку. Многие заметили, что она превосходно выглядит. Весь день они были с ней на связи и помогали выбирать материалы для ремонта. Рита собирается в скором времени переехать в квартиру вместе с дочкой, которую в свое время купила в ипотеку вместе с Соколовским. После развода имущество Влад оставил дочке. Сейчас там в самом разгаре идет ремонт.