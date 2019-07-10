Звездный стиль

Мерьем Узерли из «Великолепного века» показала себя без макияжа

Турецкая актриса поддержала тренд на естественную красоту.

Мерьем Узерли из «Великолепного века» показала себя без макияжа
Мерьем Узерли (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

35-летняя Мерьем Узерли на личной страничке в Instagram опубликовала свежее фото. В кадре актриса из сериала «Великолепный век», сыгравшая роль наложницы султана Сулеймана — Хюррем, предстала без макияжа. Девушка поддержала тренд на естественную красоту. Вне съемочного процесса турецкая актриса предпочитает не пользоваться косметикой.

В кадре Мерьем запечатлена с короткими волнистыми волосами без губной помады, карандаша для век, туши и румян. А для маникюра партнерша Халита Эргенча выбрала лак модного лазурного оттенка.

Мерьем Узерли попозировала без макияжа. Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem

Среди российских звезд моду на естественность поддержали певица Юлия Ковальчук, Эмма Малинина, Полина Гагарина, актриса Юлия Высоцкая, модель Светлана Бондарчук, Ингеборга Дапкунайте, Наталья Водянова.

В интервью Teleprogramma.pro стилист Елена Тимиряева отметила, что так называемая «натуральность» актуальна уже не первый сезон и даже не первый год. Однако не все российские женщины готовы принять тренд на естественность. По мнению бьюти-эксперта, сейчас уже не модно «подкачивать» губы. А при выборе вечернего макияжа многие отдают предпочтение более естественной палитре. Даже при наращивании ресниц используется «натуральный эффект».

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Мерьем Узерлисериал «Великолепный век»Халит Эргенч

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Мерьем Узерли из «Великолепного века» показала себя без макияжа
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