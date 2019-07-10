Мерьем Узерли из «Великолепного века» показала себя без макияжа

35-летняя Мерьем Узерли на личной страничке в Instagram опубликовала свежее фото. В кадре актриса из сериала «Великолепный век», сыгравшая роль наложницы султана Сулеймана — Хюррем, предстала без макияжа. Девушка поддержала тренд на естественную красоту. Вне съемочного процесса турецкая актриса предпочитает не пользоваться косметикой.

В кадре Мерьем запечатлена с короткими волнистыми волосами без губной помады, карандаша для век, туши и румян. А для маникюра партнерша Халита Эргенча выбрала лак модного лазурного оттенка.

Среди российских звезд моду на естественность поддержали певица Юлия Ковальчук, Эмма Малинина, Полина Гагарина, актриса Юлия Высоцкая, модель Светлана Бондарчук, Ингеборга Дапкунайте, Наталья Водянова.

В интервью Teleprogramma.pro стилист Елена Тимиряева отметила, что так называемая «натуральность» актуальна уже не первый сезон и даже не первый год. Однако не все российские женщины готовы принять тренд на естественность. По мнению бьюти-эксперта, сейчас уже не модно «подкачивать» губы. А при выборе вечернего макияжа многие отдают предпочтение более естественной палитре. Даже при наращивании ресниц используется «натуральный эффект».