Бузова в шелковой пижаме продемонстрировала «располневшую» фигуру

Ольга Бузова не скрывает, что любит достигать новых вершин. Ей удалось сделать то, что удается не каждому. Она не только бессменная ведущая «Дома-2», но и весьма успешная певица со своей аудиторией. Девушка зарабатывает миллионы рублей благодаря выступлениям и своему бизнесу. При этом Ольга всегда старается вести себя открыто и не боится показаться смешной.

Несколько недель назад она провела выходные на футбольном поле. Звезда стала частью испанского футбольного клуба «Барселона» и попробовала жить в ритме футболистов.

А на днях стало известно, что Бузова примет участие в съемках нового сезона легендарной программы «Форт Боярд». Она не стала скрывать, что испытывает страх, но ей хочется его преодолеть. Утром 10 июля девушка оказалась на побережье Франции. В отеле с видом на Атлантический океан она выпила чашечку кофе перед поездкой на съемочную площадку. В соцсети Ольга опубликовала фото, на котором запечатлена в шелковой пижаме, состоящей из майки и шорт. Наряд подчеркнул фигуру знаменитости.

«Впереди меня ждёт увлекательное путешествие на остров, где состоится игра в Форт Боярд. Делаю вид, что сохраняю спокойствие, но на самом деле, жутко нервничаю», — поделилась телеведущая. Поклонники неожиданно заметили в ответ, что она поправилась. По мнению фанатов, бедра у девушки стали шире. Одни решили, что Бузова набрала пару лишних килограммов, а другие уверены, что во всем виноват неудачный ракурс.

«Мне кажется или ты поправилась от всех этих поездок?», «Лицо опухшее какое-то», «Поправилась что ли или сфоткано так?», «Вот блин, как неудачное фото может прибавить вес, хотя мы все знаем, что Ольга худышка та ещё», «Потолстела чуток», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что раньше Ольга считала, что у нее идеальная фигура, но не так давно на призналась, что после развода с Дмитрием Тарасовым задумывалась о пластике груди. Впрочем, позже от этой идеи звезда отказалась.