Французский стиль: Пегова в мини-юбке сходила за круассанами

Актриса Ирина Пегова, вместе с дочерью отдыхающая в Ницце, опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры. Знаменитость отправилась в одну из городских кондитерских в цветочной мини-юбке «солнце-клеш» и белом топе. Образ 41-летней артистки дополнили босоножки фисташкового оттенка на каблучке.

Ирина старается следить за своим рационом, однако, как и супермодель Ирина Шейк не видит смысла питаться одной «маковой росой». По словам актрисы, в кондитерскую она зашла за круассанами, решив побаловать себя свежей выпечкой.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева уверяла подписчиков в том, что ест хлеб даже с макаронами. А экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева добавила, что возлюбленная Игоря Макарова любит варить пельмени.

В одном из своих интервью Ирина Пегова призналась: когда она концентрируется на съемочном процессе и работе, ей с трудом удается помнить о диетах. Ради стройности знаменитость советует поклонницам отказаться на время от кофе и чая. Актриса напомнила, что запивать пищу лучше простой водой.

Объем съеденного, по словам Ирины, должен равняться размеру вашего кулачка. Есть нужно медленно, прожевывая каждый кусочек. В идеале обед должен занимать час. Огромную роль в правильном питании играет питьевая вода, которой можно утолить не только жажду, но и разыгравшийся аппетит. Еще до завтрака знаменитость выпивает около литра.

При этом актриса подчеркнула, что никогда не комплексовала из-за своей фигуры: ни в юности, ни в более зрелом возрасте.