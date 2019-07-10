Звездный стиль

Французский стиль: Пегова в мини-юбке сходила за круассанами

Актриса, отдыхающая на юге Франции, довольна своим внешним видом и фигурой.

Французский стиль: Пегова в мини-юбке сходила за круассанами
Ирина Пегова (Фото: Globallookpress.com)

Актриса Ирина Пегова, вместе с дочерью отдыхающая в Ницце, опубликовала на личной страничке в Instagram свежие кадры. Знаменитость отправилась в одну из городских кондитерских в цветочной мини-юбке «солнце-клеш» и белом топе. Образ 41-летней артистки дополнили босоножки фисташкового оттенка на каблучке.

Ирина старается следить за своим рационом, однако, как и супермодель Ирина Шейк не видит смысла питаться одной «маковой росой». По словам актрисы, в кондитерскую она зашла за круассанами, решив побаловать себя свежей выпечкой.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева уверяла подписчиков в том, что ест хлеб даже с макаронами. А экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева добавила, что возлюбленная Игоря Макарова любит варить пельмени.

В одном из своих интервью Ирина Пегова призналась: когда она концентрируется на съемочном процессе и работе, ей с трудом удается помнить о диетах. Ради стройности знаменитость советует поклонницам отказаться на время от кофе и чая. Актриса напомнила, что запивать пищу лучше простой водой.

Объем съеденного, по словам Ирины, должен равняться размеру вашего кулачка. Есть нужно медленно, прожевывая каждый кусочек. В идеале обед должен занимать час. Огромную роль в правильном питании играет питьевая вода, которой можно утолить не только жажду, но и разыгравшийся аппетит. Еще до завтрака знаменитость выпивает около литра.

При этом актриса подчеркнула, что никогда не комплексовала из-за своей фигуры: ни в юности, ни в более зрелом возрасте.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

звездный стильИрина Пегова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Французский стиль: Пегова в мини-юбке сходила за круассанами
Интересно?
Поделись с друзьями: