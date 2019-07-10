Васильев назвал Чиповскую «типичной» жительницей мегаполиса

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники высказался о гардеробе и стиле актрисы «Оттепель» Анны Чиповской. Она известна по роли в сериале Валерия Тодоровского «Оттепель» и не только.

Комментируя образ знаменитости, историк моды назвал девушку «типичной» жительницей мегаполиса. По словам Васильева, он считает Анну одной из самых красивых актрис российского кино на сегодняшний день. Историк моды также отметил, что после съемок в ленте «Оттепель» Чиповская выглядела более романтично.

Похвалил соведущий Эвелины Хромченко и короткую стрижку знаменитости, добавив, что он не исключает вероятности того, что Анна пользуется советами имиджмейкеров. Оценивая гардероб актрисы, историк моды отметил, что Чиповская одевается с большим вкусом, нередко отдавая предпочтение нарядам черного цвета.

Васильев подчеркнул, что главный плюс образов актрисы в том, что она «не показывает все сразу», умело поддерживая интерес мужчин к свой фигуре и внешности.

«Не бравирует своей сексуальностью. Если откроет ногу, то закроет декольте, и наоборот», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Историк моды советует всем без исключения женщинам избегать вульгарных и чересчур откровенных нарядов. Также Александр Васильев полагает, что барышням не стоит забывать и о возрастных критериях, выбирая тот или иной образ для светского мероприятия.