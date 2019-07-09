Звездный стиль

Асмус показалась на кинофестивале в бежевом платье в греческом стиле

Актриса предстала в элегантном наряде на киношном мероприятии в Ярославле.

Асмус показалась на кинофестивале в бежевом платье в греческом стиле
Кристина Асмус / global look press

Кристина Асмус успевает не только сниматься в театре и кино, участвовать в фотосессиях, быть достойной женой и мамой, но и посещать на светские мероприятия.

В этот раз 31-летняя звезда сериала «Интерны» почтила своим вниманием церемонию открытия XIV Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи» в Ярославле.

Для выхода в свет Кристина Асмус убрала волосы в аккуратный пучок и надела длинное бежевое платье в греческом стиле с оголенным плечом. Элегантный наряд оценили многочисленные поклонники актрисы и поспешили осыпать ее комплиментами. Снимок с торжественного мероприятия артистка опубликовала у себя на странице в Instagram.

«Вы как всегда неотразимы!», «Кристина, ты очень красивая», «Платье вам очень к лицу!», «Платье огонь», «Вы в этом платье, просто богиня!!!», «Как греческая богиня», — отметили фанаты в комментариях.

Напомним, что недавно 31-летняя Асмус по-настоящему удивила поклонников, примерив роковой образ с кожаными ремнями на шее и ярким макияжем. Подписчики не упустили возможности посоревноваться в остроумии в комментариях под снимком Кристины.

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кинофестивалькрасивое платьеКристина АсмусплатьеЯрославль

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Асмус показалась на кинофестивале в бежевом платье в греческом стиле
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