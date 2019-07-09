Звездный стиль

Красивая и раскрепощенная: Джоли вышла на балкон в нижнем белье

Папарацци засняли актрису в одном из парижских отелей.

Красивая и раскрепощенная: Джоли вышла на балкон в нижнем белье
Анджелину Джоли засняли в одной сорочке. Фото: globallookpress.com

Анджелина Джоли была замечена на балконе одного из отелей в центре Парижа. 44-летнюю актрису засняли в нижнем белье. Облачившись в светлую шелковую сорочку на тонких лямках, она с улыбкой помахала поклонникам.

«Домашний» образ звезда дополнила несколькими яркими деталями – серебристыми сережками, браслетом и ярко-красным маникюром. Поджидавшие ее папарацци распространили снимки артистки в Сети.

Как оказалось, Анджелина стала центральной фигурой на съемках, организованных модным домом Guerlain в рамках новой рекламной кампании. В какой-то момент актриса сменила сорочку на халат и намотала на голову полотенце, пишет ET.

В Париже Джоли появилась днем ранее. Она прогулялась по городу в изящном и элегантном бежевом платье и туфлях телесного оттенка. А рядом с ней была ее крестная мать и близкая подруга, 74-летняя Жаклин Биссет.

Также в столицу Франции вместе со звездной матерью приехала ее дочь Вивьен. Как сообщал портал teleprogramma.pro, после развода с Брэдом Питтом Анджелина старается проводить как можно больше времени с детьми, поэтому регулярно берет кого-то из них шестерых с собой в рабочие поездки.

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Красивая и раскрепощенная: Джоли вышла на балкон в нижнем белье
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