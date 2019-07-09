Звездный стиль

Джанабаева вышла на пробежку в трендовых велосипедках

Возлюбленная певца Валерия Меладзе старается следить за фигурой, не забывая о пользе утренних тренировок.

Джанабаева вышла на пробежку в трендовых велосипедках
Альбина Джанабаева (Фото: Globallookpress.com)

40-летняя Альбина Джанабаева воспитывает двоих детей от певца Валерия Меладзе: старшему Константину исполнилось пятнадцать лет, а младшему Луке — пять лет. Экс-солистка группы «ВИА Гра» старается следить за своей фигурой. В этом знаменитости помогают утренние пробежки. На личной страничке в Instagram певица опубликовала свежий фотоотчёт, рассказав о своем отношении к бегу. В кадре Альбина позирует в трендовых велосипедках и белом топе для спортивных тренировок. Образ исполнительницы дополнили практичные кроссовки.

«Физкульт — привет!! Проснулись, побежали. Как же я не любила бегать в школе, на физкультуре, длительные марафоны и стометровки — совсем не мое. Сейчас же соревнуешься только с собой, а это уже — другое дело!! Так что, побежали», — подписала свои снимки возлюбленная Валерия Меладзе.

Ранее в интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик Максим Зарипов прокомментировал моду на такой предмет гардероба, как велосипедки. По словам стилиста, эта вещь может идеально вписаться в уличный стиль. Однако надевать велосипедки могут только девушки с узкими бедрами и стройными ногами.

К слову, этот летний тренд поддержала и гимнастка Ляйсан Утяшева. Возлюбленная шоумена Павла Воли надела джинсовые шорты поверх черных велосипедок.

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Альбина Джанабаевазвездный стиль

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Джанабаева вышла на пробежку в трендовых велосипедках
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