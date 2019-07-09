Следящая за рационом Ковальчук показала накачанный пресс

На личной страничке в Instagram — 36-летняя Юлия Ковальчук — поделилась новым фото. Экс-солистка группы «Блестящие» запечатлела свое отражение в зеркале, продемонстрировав спортивную фигуру. Знаменитость акцентировала внимание на завидном прессе и ножках, примерив топ и шорты для бега. К слову, в повседневной жизни супруга шоумена Алексея Чумакова старается не пользоваться косметикой, отдавая предпочтение естественности. Пара воспитывает общую дочь Амелию, в октябре малышке исполнится два годика.

По словам самой Юлии, будучи мамой маленького ребенка, она много двигается — носит дочку на руках, бегает с ней по дому. Все эти нехитрые упражнения вполне замещают исполнительнице курс аэробики. Молодые мамочки вполне могут отложить тренировки в тренажерном зале, особенно если в семье появляется подвижный и активный ребенок. Кроме того, Ковальчук любит устраивать себе так называемые «физ-паузы». Когда у исполнительницы появляется несколько свободных минут, она качает пресс и ягодичные мышцы.

Хорошая форма пригодится певице на съемках легендарного шоу «Форт Боярд», которое выйдет в новом телесезоне на СТС. Ведущим стал Сергей Шнуров. Участники уже прибыли во Францию, где много лет снимают этот проект.