Звездный стиль

Следящая за рационом Ковальчук показала накачанный пресс

Певица прилетела на съемки популярного шоу "Форт Боярд". Молодая мама уверена, что хорошая физическая форма ей пригодится.

Следящая за рационом Ковальчук показала накачанный пресс
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram — 36-летняя Юлия Ковальчук — поделилась новым фото. Экс-солистка группы «Блестящие» запечатлела свое отражение в зеркале, продемонстрировав спортивную фигуру. Знаменитость акцентировала внимание на завидном прессе и ножках, примерив топ и шорты для бега. К слову, в повседневной жизни супруга шоумена Алексея Чумакова старается не пользоваться косметикой, отдавая предпочтение естественности. Пара воспитывает общую дочь Амелию, в октябре малышке исполнится два годика.

По словам самой Юлии, будучи мамой маленького ребенка, она много двигается — носит дочку на руках, бегает с ней по дому. Все эти нехитрые упражнения вполне замещают исполнительнице курс аэробики. Молодые мамочки вполне могут отложить тренировки в тренажерном зале, особенно если в семье появляется подвижный и активный ребенок. Кроме того, Ковальчук любит устраивать себе так называемые «физ-паузы». Когда у исполнительницы появляется несколько свободных минут, она качает пресс и ягодичные мышцы.

Юлия Ковальчук показала спортивную фигуру (Фото: Instagram.com/juliakovalchuk)

Хорошая форма пригодится певице на съемках легендарного шоу «Форт Боярд», которое выйдет в новом телесезоне на СТС. Ведущим стал Сергей Шнуров. Участники уже прибыли во Францию, где много лет снимают этот проект.

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Алексей ЧумаковЮлия Ковальчук

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Следящая за рационом Ковальчук показала накачанный пресс
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