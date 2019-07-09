Звездный стиль

Дачные виды: 56-летняя Свиридова поделилась снимком без макияжа

Певица отдыхает в своем доме в Керчи. Косметика на каникулах - лишнее, уверена Алена.

Дачные виды: 56-летняя Свиридова поделилась снимком без макияжа
Алена Свиридова отдыхает в Керчи/globallookpress.com

Певица Алена Свиридова на своей страничке в Instagram поделилась снимком, который был сделан в Керчи. Как известно, исполнительница, которая много лет назад свела всех с ума своим хитом «Розовый фламинго», каждое лето отправляется в Крым, где у нее есть дача. Там она проводит летние месяцы.

«Где-то среди пампасов бегают бизоны и леопарды», – подписала она снимок. В хештегах она не забыла подчеркнуть, что публикует фотографию без макияжа. Отметим, что звезде 56 лет, однако она никогда не скрывала свой возраст.

Отметим, несколько лет назад стало известно, что певица стала встречаться с Давидом Варданяном. Мужчина на 16 лет моложе возлюбленной. Регулярно появляются слухи о том, что артистка тайно сыграла свадьбу, но ранее в эфире одной из телепередач певица заявила, что не собирается портить свои отношения с возлюбленным штампом в паспорте.

Также отметим, что все свободное время она сейчас уделяет своему сыну от предыдущего брака Григорию. Молодому человеку в январе этого года исполнилось 15 лет. У подростка переходный возраст.

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Дачные виды: 56-летняя Свиридова поделилась снимком без макияжа
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