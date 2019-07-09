Дачные виды: 56-летняя Свиридова поделилась снимком без макияжа

Певица Алена Свиридова на своей страничке в Instagram поделилась снимком, который был сделан в Керчи. Как известно, исполнительница, которая много лет назад свела всех с ума своим хитом «Розовый фламинго», каждое лето отправляется в Крым, где у нее есть дача. Там она проводит летние месяцы.

«Где-то среди пампасов бегают бизоны и леопарды», – подписала она снимок. В хештегах она не забыла подчеркнуть, что публикует фотографию без макияжа. Отметим, что звезде 56 лет, однако она никогда не скрывала свой возраст.

больше по теме 56-летняя Алена Свиридова не побоялась опубликовать фото без макияжа Певица встретила первый летний день в Керчи.

Отметим, несколько лет назад стало известно, что певица стала встречаться с Давидом Варданяном. Мужчина на 16 лет моложе возлюбленной. Регулярно появляются слухи о том, что артистка тайно сыграла свадьбу, но ранее в эфире одной из телепередач певица заявила, что не собирается портить свои отношения с возлюбленным штампом в паспорте.

Также отметим, что все свободное время она сейчас уделяет своему сыну от предыдущего брака Григорию. Молодому человеку в январе этого года исполнилось 15 лет. У подростка переходный возраст.