Модные солнцезащитные очки: Лобода, Тодоренко и другие звезды сделали свой летний выбор

Знаменитости стараются всегда выглядеть неотразимо и в обычной жизни, и на светских мероприятиях. И порой лишь одно дополнение к образу делает его совершенным и стильным.

На пляже и в городе девушки хотят выглядеть привлекательно и загадочно. И даже надев обычные джинсы с футболкой или слитный купальник, можно добиться такого эффекта. Стоит лишь добавить аксессуаров или даже всего одну яркую деталь. И главное, при этом не забывать, что «красота — это не размер, а настроение, манера себя держать и смелость, которые делают женщину уникальной».

И все же летним излюбленным дополнением к нарядам у звезд остаются солнцезащитные очки. Они бывают совершенно разной формы. Дизайнеры не сдерживают фантазию, работая над оправой. Teleprogramma.pro узнала у модного эксперта, какие очки в тренде в этом сезоне.

Имиджмейкер-стилист Ирина Дрофа отметила, что особой популярностью в этом году пользуются узкие очки, едва прикрывающие глаза.

«В прошлом году, например, было актуально носить очки карамельных цветов в яркой оправе с такого же цвета стеклами. В целом, узкие очки — это ретро-тренд. Он тоже с нами давно, просто мы двигаемся по шкале времени. В 2017 году все началось с тренда на 70-е, 80-е годы, в прошлом году мы продвинулись к 90-м, а теперь мы где-то в начале 2000-х. Тем не менее этот тренд на 70-е, 80-е, который сейчас официально стал винтажем, он очень живучий и очень нам всем нравится. Эти очки пришли к нам оттуда. Это классно!» — поделилась Ирина.

Рири создает тренды

Одна из самых популярных и востребованных певиц современности Рианна в последнее время все меньше выходит на сцену и все больше погружается в бьюти-индустрию. Она стала одной из первых, кто примерил узкие солнцезащитные очки. С того момента, как девушка дополнила ими свое белое платье с пышной юбкой от Christian Dior Couture на премьере фильма «Окча» в 2017 году, именно этот аксессуар стал все чаще пополнять коллекции у артистов.

Позже Рианна также надела подобные очки для съемок рекламной кампании Tomford. На этот раз девушка была облачена в мини-платье и куртку, а также сапоги-ботфорты. Стекла у очков уже были не темные, а зеркальные, что также вскоре вошло в моду.

Сестры Хадид не остались в стороне

Среди моделей всегда существует жесткая конкуренция, но если кому-то удается добиться успеха в этой сфере, то это заслуживает уважения. Последние годы на устах у именитых дизайнеров постоянно крутятся два имени: Джиджи и Белла Хадид. Две сестры вмиг завоевали сердца публики и стали звездами мировых подиумов. Девушки тоже заметили, что именно узкие очки смотрятся стильно и необычно, а именно это они любят. Теперь на отдыхе этот аксессуар всегда с ними.

Седокова не боится быть дерзкой

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» много путешествует и, как следствие, чаще других первой подхватывает модные тенденции. В клипе на трек «Шантарам» певица появилась в очень узких черных очках со слегка вытянутыми вверх стеклами. Аксессуар дополнил дерзкий образ девушки и привлек к ней много внимания. Позже для фотосессии она уже выбрала более круглую форму и зеркальные стекла, что смотрелось очень стильно.

Галич на подхвате

В эпоху технологий общественность прислушивается и присматривается к блогерам. Они стали иметь своеобразную власть в мире шоу-бизнеса и моды. Ида Галич — известный YouTube-блогер. Она общается со знаменитостями и говорит то, что думает. Девушка не боится быть смешной. Однако ее образы всегда элегантные, свежие и запоминающиеся. Отдыхая не так давно в компании модели Марии Миногаровой, она дополнила образ трендовыми темными очками. Поклонники блогерши сразу захотели приобрести такие же.

Молодая мама — стильная мама

Регина Тодоренко в конце прошло года родила первенца. Однако ее жизнь с появлением ребенка ничуть не изменилась. Она продолжает сниматься в различных проектах, устраивать фотосессии и путешествовать. Не так давно телеведущая примерила ряд купальников для модной съемки. Узкие очки стали дополнением к ее образу. Винтажный аксессуар в сочетании с купальником в горох смотрелся идеально.

Лобода знает, как стать суперзвездой

Еще одна певица, которая предпочитает выглядеть дерзко и сексуально — Светлана Лобода. Мини-шорты и облагающие платья занимают приличную часть ее гардероба. Узкие очки артистка, кажется, полюбила с первого взгляда. В них она появляется как на сцене, так и на отдыхе.

Советы эксперта

Стилист-имиджмейкер Ирина Дрофа рассказала, кому больше всего подходят очки такой формы.