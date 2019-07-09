Стриженова вслед за Безруковой выбрала трендовое платье в горох

Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале — Эвелина Хромченко — советовала представительница прекрасного пола обратить внимание на гороховый принт. Сам же историк моды с уверенностью назвал моду на «горох» неустаревающей.

Ранее в «гороховых» нарядах уже отметились Мария Кожевникова, Анна Михайловская, Ольга Бузова, Анастасия Макеева и многие другие. Вслед за актрисой Ириной Безруковой предпочтение трендовому принту отдала и 51-летняя Екатерина Стриженова.

На личной страничке в Instagram возлюбленная Александра Стриженова опубликовала свежий кадр со съемочной площадки программы, представ в черном платье в белый горох. Образ телеведущей дополнили крупные серьги-кольца и матовая алая помада.

Наравне с «гороховым» принтом в сезоне весна-лето 2019 на пике популярности оказались и анималистические рисунки, в частности леопард. Так, тренд-аналитик Максим Зарипов в интервью Teleprogramma.pro выразил экспертное мнение о том, что мода на «животный» раскрас в одежде стала своего рода возвращением к прошлому.

«Тренд был особенно актуален в 90-е годы. Среди известных брендов есть те, кто регулярно его использует. Например, Dolce & Gabbana, Valentino, Roberto Cavalli», — добавил стилист.

Также эксперт в сфере моды не сомневается, что леопард вполне может смотреться органично: если в этой расцветке выдержана какая-то отдельная вещь — блуза, лаконичное по крою платье или аксессуар.