Макрон провела встречу с министрами в фиолетовом платье от Louis Vuitton

В последнее время первая леди Франции демонстрирует любовь к длине нарядов чуть выше колена.

Брижит Макрон — настоящая икона стиля не только во Франции, но и в других странах. За выходами в свет 66-летней супруги французского президента следит не только общественность, но и модные эксперты.

В последнее время Макрон все чаще демонстрирует свою любовь к бренду Louis Vuitton, а также к длине платьев чуть выше колена.

В таком наряде персикового цвета она появилась на саммите «большой двадцатки» в Японии, а теперь Брижит встретилась с министрами развития и образования стран G7 в Париже в фиолетовом платье также от Louis Vuitton. Украшением наряда стали декоративные молнии на плечах. Свой образ первая леди Франции дополнила фиолетовыми туфлями с серебристыми «носами».

Фотографии Брижит Макрон с мероприятия в Париже уже появились на страницах в соцсети Instagram, посвященных жене французского президента.

Фиолетовый наряд 66-летней Макрон в этот день смотрелся достаточно ярко на фоне деловых костюмов министров стран «большой семерки».