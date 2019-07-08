В пиджаке и без белья: 45-летняя Высоцкая снялась для глянца

Юлия Высоцкая в свои 45 лет не перестает радовать поклонников своим моложавым видом. Актриса и телеведущая любит готовить и часто хвастается своими кулинарными шедеврами в соцсети, но при этом следит за своей фигурой. А кожа ее лица настолько гладкая, что звезда в обычной жизни чаще всего отказывается от косметики. Ранее она признавалась, что ее муж Андрей Кончаловский любит природную красоту женщин.

Недавно Высоцкая вспомнила, как три года назад подстриглась налысо. Сейчас ей тоже хочется перемен, на прежнюю свою прическу она теперь считает сильно радикальной. Похоже, что пока красится или стричься артистка не намерена. Накануне она снялась в пикантной фотосессии. Для снимков Юлия облачилась в серебристый костюм, под который не стала надевать белье. Обложку глянца украсило фото, где она запечатлена в расстегнутом пиджаке. При этом девушка была накрашена в пастельных тонах, что придало ее образу свежести.

«Хорошее начало недели», — написала телеведущая, показав обложку журнала со своим снимком. Она отметила, что фотосессия была веселой и легкой. Поклонники пришли в восторг от образа Высоцкой. «Все, опять взорвали вселенную», «Красота спасет мир», «Любуюсь», — прокомментировали пост подписчики. Некоторым фотосессия все же показалась слишком откровенной: «Что-то фото все откровеннее», «Ах, Юлия, это не ваш конёк. Sexuality — это не то. Вы надёжная, правильная, домашняя», «Оголяться обязательно??? Вам это не идёт, у вас благородный имидж, правильный».

Сама Юлия, по всей видимости, осталась довольна результатом. На критику она отвечать не стала. Стоит отметить, что актриса действительно редко оголяется. Даже фото в купальнике она почти не выставляет напоказ. Она обычно облачается в рубашку и брюки или романтичные платья. В жаркую погоду звезду можно увидеть в джинсовых шортах и футболке.