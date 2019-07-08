Звездный стиль

В розовом цвете: Седокова выделилась платьем на свадьбе T-killah

На роскошном торжестве рэпера также отметились Анна Хилькевич, Наталья Рудова и другие звезды.

В розовом цвете: Седокова выделилась платьем на свадьбе T-killah
Анна Седокова. Фото: globallookpress.com

На днях Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-killah, женился на телеведущей Марии Беловой. Сначала они расписались в ЗАГСе, а на следующий день устроили фотосессию на фоне «Гелика» с леопардовым принтом. Невеста блистала в белом платье с длинным шлейфом, а жених в костюме с причудливым пиджаком в тон машине. После этого молодожены отправились в ресторан, где и было организовано роскошное застолье.

Поздравить пару пришли такие знаменитости, как футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко, Анна Хилькевич, Юлианна Караулова, Диана Коркунова, братья Миранчуки и другие известные персоны. Развлекали гостей певица Zivert и дуэт Hamali & Navai. Не смогла пропустить торжество и Анна Седокова. Она появилась в ресторане в длинном ярко-розовом платье без бретелек, но с золотым поясом. Наряд подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Певица наслаждалась вечером в компании своей подруги Натальи Рудовой, которая предпочла облачиться черный костюм. Девушки пели и танцевали до поздней ночи. Стоит отметить, что Анна, благодаря одеянию, оказалась одной из самых заметных девушек на вечеринке. Хилькевич тоже выделилась, нарядившись в белоснежном тоне с широкими брюками, не забыв стильно накинуть на плечи красную тунику. К слову, актриса приняла участие в конкурсе и выиграла машину, на которой оставили свои автографы звездные гости. Автомобиль девушка пообещала разыграть в своем аккаунте в Instagram.

Кульминацией вечера стал огромный торт, который влюбленные с трудом разрезали. Десертом мог полакомиться любой желающий. Напомним, что T-killah в мае этого года устроил возлюбленной сюрприз на Мальдивах, и она сказала ему заветное «да». За два месяца они организовали свою шикарную свадьбу.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

T-KillahT-Killah свадьбаАнна Седоковазвездные свадьбызвездный стилькрасивое платьеМария Беловамода и стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В розовом цвете: Седокова выделилась платьем на свадьбе T-killah
Интересно?
Поделись с друзьями: