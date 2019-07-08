В розовом цвете: Седокова выделилась платьем на свадьбе T-killah

На днях Александр Тарасов, более известный под псевдонимом T-killah, женился на телеведущей Марии Беловой. Сначала они расписались в ЗАГСе, а на следующий день устроили фотосессию на фоне «Гелика» с леопардовым принтом. Невеста блистала в белом платье с длинным шлейфом, а жених в костюме с причудливым пиджаком в тон машине. После этого молодожены отправились в ресторан, где и было организовано роскошное застолье.

больше по теме Седокова поблагодарила Рудову за поддержку во время «шумного» развода Певица попутно поздравила подругу с днем рождения.

Поздравить пару пришли такие знаменитости, как футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко, Анна Хилькевич, Юлианна Караулова, Диана Коркунова, братья Миранчуки и другие известные персоны. Развлекали гостей певица Zivert и дуэт Hamali & Navai. Не смогла пропустить торжество и Анна Седокова. Она появилась в ресторане в длинном ярко-розовом платье без бретелек, но с золотым поясом. Наряд подчеркнул все достоинства ее фигуры.

Певица наслаждалась вечером в компании своей подруги Натальи Рудовой, которая предпочла облачиться черный костюм. Девушки пели и танцевали до поздней ночи. Стоит отметить, что Анна, благодаря одеянию, оказалась одной из самых заметных девушек на вечеринке. Хилькевич тоже выделилась, нарядившись в белоснежном тоне с широкими брюками, не забыв стильно накинуть на плечи красную тунику. К слову, актриса приняла участие в конкурсе и выиграла машину, на которой оставили свои автографы звездные гости. Автомобиль девушка пообещала разыграть в своем аккаунте в Instagram.

Кульминацией вечера стал огромный торт, который влюбленные с трудом разрезали. Десертом мог полакомиться любой желающий. Напомним, что T-killah в мае этого года устроил возлюбленной сюрприз на Мальдивах, и она сказала ему заветное «да». За два месяца они организовали свою шикарную свадьбу.