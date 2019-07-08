Звездный стиль

Два тренда в одном: Утяшева надела шорты поверх велосипедок

Супруга шоумена Павла Воли объединила два летних тренда в одном образе.

Два тренда в одном: Утяшева надела шорты поверх велосипедок
Ляйсан Утяшева (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

34-летняя Ляйсан Утяшева опубликовала в Stories свежий кадр, запечатлев свое отражение в зеркале. Примечательно, что ведущая проекта «Танцы» на ТНТ объединила сразу два летних тренда в одном образе. Супруга резидент Comedy Club надела джинсовые шорты поверх велосипедок. В дополнении к ним гимнастка подобрала  солнезащитные очки, черную футболку и кроссовки.

Еще соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» Эвелина Хромченко отметила, что в весенне-летнем сезоне популярностью у модниц будет пользоваться искусственно «состаренный» деним. В свою очередь, имиджмейкер Елена Бестави в интервью Teleprogramma.pro заверила, что, как и годом ранее, девушки отдадут предпочтение мини-шортам.

Помимо шорт и денима в моде так называемые велосипедки. Тренд-аналитик Максим Зарипов не сомневается, что этот предмет гардероба может добавить образу элегантности и уличного стиля. Кроме того, эксперт в области моды подметил, что велосипедки могут позволить себе только девушки со спортивной фигурой.

Ляйсан Утяшева надела шорты поверх велосипедок (Фото: Instagram.com/liasanutiasheva)

«Их можно носить с туникой, кожаной курткой, ветровкой даже с пиджаком. Причем это может быть жакет гипертрофированной формы, прямой с мужскими плечами, а может быть приталенный, элегантный, удлиненный», — добавил Зарипов.

Ранее в одном из своих интервью Ляйсан Утяшева призналась, что отдает предпочтение утренним и вечерним пробежкам. По мнению телеведущей, бег является одним из наиболее эффективных средств для похудения. Для поддержания стройности Утяшева советует сочетать физические нагрузки с правильным сбалансированным питанием.

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звездный стильЛяйсан УтяшеваПавел Воля

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Два тренда в одном: Утяшева надела шорты поверх велосипедок
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