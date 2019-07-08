Звездный стиль

Помощница Петросяна повторила модный образ, чтобы позлить хейтеров

Татьяна Брухунова не стает повторять, что критика незнакомых людей ее не задевает.

Помощница Петросяна повторила модный образ, чтобы позлить хейтеров
Татьяна Брухунова Фото:instagram.com/bruhunova

Татьяна Брухунова несомненно отличается отменным чувством стиля. Сама помощница Петросяна неоднократно заявляла, что признанные стилисты оценили ее вкус и не имеют никаких претензий к ее порой необычным образам.

К сожалению этого же нельзя сказать о подписчиках девушки. Некоторые комплекты, тщательно подобранные Татьяной, вызывают недоумение и нередко критику в Сети. Так, на минувших выходных помощница Петросяна показала модный образ в ярком кардигане толстой вязки, свободных джинсах и туфлях с меховыми помпонами.

Ряд подписчиков отметил, что в таком виде Брухунова больше всего похожа на пенсионерку, чем сильно возмутил ее. В комментариях она заявила, что делать подобные замечания незнакомому человеку — хамство. И спустя несколько дней решила повторить провокационный образ.

В своем микроблоге она опубликовала снимок на причале, где она все в тех же лодочках с помпонами, но джинсы сменила на свободные брюки в мелкую клетку, а вместо кардигана выбрала тонкий свитер оттенка марсала и свободный джемпер с V-образным вырезом и леопардовым принтом поверх.

«Добро пожаловать в новую рабочую неделю!» – написала Брухунова, сопроводив пост хештегами #какбабуля и #амнепофеншую.

Поклонники оценили вызов Татьяны и написали, что, вне зависимости от ее имиджа, у нее превосходное чувство юмора и здоровая самоирония.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

критика хейтеровмодный образпомощница ПетросянаТатьяна Брухунова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Помощница Петросяна повторила модный образ, чтобы позлить хейтеров
Интересно?
Поделись с друзьями: