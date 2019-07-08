Помощница Петросяна повторила модный образ, чтобы позлить хейтеров

Татьяна Брухунова не стает повторять, что критика незнакомых людей ее не задевает.

Татьяна Брухунова несомненно отличается отменным чувством стиля. Сама помощница Петросяна неоднократно заявляла, что признанные стилисты оценили ее вкус и не имеют никаких претензий к ее порой необычным образам.

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К сожалению этого же нельзя сказать о подписчиках девушки. Некоторые комплекты, тщательно подобранные Татьяной, вызывают недоумение и нередко критику в Сети. Так, на минувших выходных помощница Петросяна показала модный образ в ярком кардигане толстой вязки, свободных джинсах и туфлях с меховыми помпонами.

Ряд подписчиков отметил, что в таком виде Брухунова больше всего похожа на пенсионерку, чем сильно возмутил ее. В комментариях она заявила, что делать подобные замечания незнакомому человеку — хамство. И спустя несколько дней решила повторить провокационный образ.

В своем микроблоге она опубликовала снимок на причале, где она все в тех же лодочках с помпонами, но джинсы сменила на свободные брюки в мелкую клетку, а вместо кардигана выбрала тонкий свитер оттенка марсала и свободный джемпер с V-образным вырезом и леопардовым принтом поверх.

«Добро пожаловать в новую рабочую неделю!» – написала Брухунова, сопроводив пост хештегами #какбабуля и #амнепофеншую.

Поклонники оценили вызов Татьяны и написали, что, вне зависимости от ее имиджа, у нее превосходное чувство юмора и здоровая самоирония.