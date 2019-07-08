Звездный стиль

Тренд на естественность: Гагарина показала себя без макияжа

Супруга фотографа Дмитрия Исхакова в повседневной жизни и на отдыхе предпочитает обходится без косметики.

Тренд на естественность: Гагарина показала себя без макияжа
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков (Фото: Борис Кудрявов/"ЭГ")

32-летняя Полина Гагарина поддержала тренд на естественность, показав себя без косметики. В Stories знаменитость поделилась свежими кадрами, позволив себе отказаться от макияжа. Примечательно, что в повседневной жизни и на отдыхе супруга фотографа Дмитрия Исхакова предпочитает обходится без румян, теней, подводки для глаз, туши, пудры и других косметических средств.

При этом особое внимание девушка уделяет своей фигуре. В недавнем интервью Полина призналась, что после первых родов, впервые взглянув на свое отражение в зеркале — она поняла, что нужно срочно сесть на диету. Однако помимо правильного сбалансированного питания Гагарина не забывает и о физических нагрузках. Летом певица часто занимается на свежем воздухе с тренером, который приезжает на дом.

Ранее в интервью Teleprogramma.pro тренд-аналитик и имиджмейкер Лариса Тимиряева подметила: несмотря на то, что российские женщины любят яркие краски — естественность и натуральность постепенно вытесняет все искусственное и пестрое.

«Так называемая «натуральность» актуальна уже не первый сезон… Сейчас уже не модно подкачивать губки. А при выборе вечернего макияжа многие отдают предпочтение более естественной палитре», — отметила Тимиряева.

Полина Гагарина показала себя без макияжа (Фото: Instagram.com/gagara1987)

Напомним, что у Полины Гагариной есть старший сын — одиннадцатилетний Андрей от отношений с актером Петром Кисловым. В браке с фотографом Дмитрием Исхаковым на свет появилась дочка Мия, ей два годика.

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звездный стильПолина Гагарина

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Тренд на естественность: Гагарина показала себя без макияжа
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