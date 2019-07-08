Звездный стиль

Модная обновка: Нетребко пополнила коллекцию дорогих сумок в Италии

Прощаясь с Италией, оперная дива предстала в ярком образе.

Модная обновка: Нетребко пополнила коллекцию дорогих сумок в Италии
Анна Нетребко/instagram.com

Конец июня и начало июля знаменитая актриса оперной сцены провела вместе со своим супругом, тенором Юсифом Эйвазовым в Италии, а именно — в Вероне, где на фестивале «Арена ди Верона» пара появилась в новой постановке «Травиаты» Франко Дзеффирелли. Все это время певица, активно ведущая Instagram, публиковала фото о том, как она проводит время с семьей. Прощаясь с Италией, Анна выставила фото в ярко-розовом платье. Дополнила образ дорогая брендовая сумка DG Heaven.

Анна Нетребко/instagram.com

Нетребко любит яркие цвета и заметные, крупные аксессуары от дорогих итальянских брендов, таких как Doche&Gabbana, Versace и не только. Дива также носит вещи и от российских кутюрье, например, от Юлии Яниной. Анна принимала участие в показе  Yanina Couture в рамках Недели высокой моды в Москве.

Работая и отдыхая в Италии, Нетребко не раз публиковала модные образы, вызывая восторженные комментарии на русском, английском и итальянском языках. «Какое платье!», «Анюта, вы огонь!», «You look very,very beautiful»,  «Il mio amore!» – писали Нетребко поклонники. Анна тепло ответила: «Мы закончили в Вероне. Счастливые, довольные летим дальше работать. Любим это место и людей и вернемся сюда обязательно!».

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Late night in Verona! We finished our wonderful performances of IlTrovatore ! Arena is empty now, but still have the Energie from performance! We love this place and people who work here! We are gonna be back! ✌️❤️🎼

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Анна Нетребко

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Модная обновка: Нетребко пополнила коллекцию дорогих сумок в Италии
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